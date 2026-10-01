Θα γίνει πατέρας ενώ θα βρίσκεται σε τροχιά

Το ταξίδι τους αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ώρες. Η επιστροφή, όμως, θα αργήσει περίπου έξι μήνες. Τέσσερις αστροναύτες αναχώρησαν την Πέμπτη με τη SpaceX για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), σε μια αποστολή που συνδυάζει ένα αναμενόμενο ρεκόρ ταχύτητας με μια μεγάλη περίοδο ζωής και εργασίας μακριά από τη Γη.

Ο Falcon 9 εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας στις 18:10 ώρα Ελλάδας, μεταφέροντας το διαστημόπλοιο Dragon και το πλήρωμα της Crew-13. Η NASA επιβεβαίωσε ότι το σκάφος έφτασε με ασφάλεια σε τροχιά και αποχωρίστηκε από το δεύτερο στάδιο του πυραύλου.

Slow motion views of Flight 14 liftoff from the pad and tower at Starbase pic.twitter.com/7LI6O4YxTj — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2026

Το ραντεβού στο Διάστημα έχει οριστεί για τις δύο τα ξημερώματα

Ο προγραμματισμένος χρόνος από την εκτόξευση έως την πρόσδεση στον ISS είναι επτά ώρες και 50 λεπτά. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, θα πρόκειται για την ταχύτερη διαδρομή αμερικανικού διαστημοπλοίου προς τον σταθμό, σύμφωνα με τη NASA.

Η πρόσδεση αναμένεται περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας, με τις επιχειρησιακές συνθήκες να μπορούν να μεταβάλουν την ώρα άφιξης.

Η διαφορά από την προηγούμενη αποστολή είναι εντυπωσιακή: το πλήρωμα που αναχώρησε από αμερικανικό έδαφος τον Φεβρουάριο χρειάστηκε περισσότερες από 30 ώρες. Η διάρκεια αυτών των ταξιδιών εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη θέση του σταθμού σε σχέση με το διαστημόπλοιο κατά την εκτόξευση.

Μια έμπειρη κυβερνήτης και τρεις πρωτάρηδες

Στο Dragon επιβαίνουν οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιουκ Ντελέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Τετεριάτνικοφ.

Για τη Γουότκινς, που έχει αναλάβει τη διοίκηση της αποστολής, είναι το δεύτερο ταξίδι στον ISS, μετά την παραμονή της εκεί το 2022. Για τους άλλους τρεις είναι η πρώτη πτήση στο Διάστημα. Η Γουότκινς γίνεται επίσης η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται πληρώματος σε τροχιακή αποστολή.

LAUNCH! SpaceX Falcon 9 launches Crew-13 on Dragon Grace to the ISS from SLC-40.



Overview:https://t.co/KePyWubRc4



Live on X and YT:https://t.co/SDyL5xj21f pic.twitter.com/MzarKIgls7 — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) October 1, 2026

Θα γίνει πατέρας ενώ θα βρίσκεται σε τροχιά

Όπως μεταδίδει το CBSnews, για τον Κούτρικ, η εξάμηνη αποστολή συμπίπτει με ένα οικογενειακό ορόσημο: η σύζυγός του περιμένει το τρίτο τους παιδί τον Νοέμβριο, όταν εκείνος θα βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό.

Η NASA έχει δεσμευθεί να στηρίξει το πλήρωμα στις οικογενειακές του ανάγκες. Η περίπτωση του Καναδού αστροναύτη φωτίζει και την προσωπική πλευρά μιας αποστολής που απαιτεί μήνες αποχωρισμού.

The Dragon supporting this mission previously flew Ax-4 to the @Space_Station pic.twitter.com/cDRXV8g2XK — SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026

Η διαρροή που καθυστέρησε την αναχώρηση

Η εκτόξευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε, όμως, όταν εντοπίστηκε διαρροή οξειδωτικού στο σύστημα πρόωσης του Dragon κατά τους ελέγχους πριν από την πτήση.

Σύμφωνα με τη NASA, οι τεχνικοί αντικατέστησαν τη σχετική βαλβίδα και ακολούθησαν οι απαραίτητες προετοιμασίες και αξιολογήσεις ετοιμότητας.

Μετά την άφιξη της Crew-13 θα ακολουθήσει σύντομη παράδοση καθηκόντων από το προηγούμενο πλήρωμα. Η επιστροφή της Crew-12 προβλέπεται να αρχίσει το νωρίτερο τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, ο ISS παραμένει ένας χώρος όπου Αμερικανοί, Ρώσοι και αστροναύτες άλλων χωρών εργάζονται μαζί. Για το νέο πλήρωμα, το γρήγορο ταξίδι είναι μόνο η αρχή: ακολουθούν έξι μήνες έρευνας, συνεργασίας και καθημερινότητας σε τροχιά, με τις οικογένειές τους να συνεχίζουν τη δική τους ζωή κάτω στη Γη.