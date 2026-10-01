Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση της πτήσης της Flydubai, καθώς υδραυλικός είναι το άτομο που έσπευσε στο πιλοτήριο και φρόντισε να μην πέσει το αεροσκάφος και όχι κάποιος από τους δύο επιπλέον πιλότους που βρίσκονταν ανάμεσα στους επιβάτες.

Αρχικά, είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι οι επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και ένας από τους δύο επιπλέον πιλότους έπιασε το πηδάλιο, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να αποφευχθεί την τελευταία στιγμή.

Εντούτοις, το αεροσκάφος δεν έπεσε χάρη στον υδραυλικό Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος μέσα σε ένα λεπτό ακινητοποίησε τον δράστη και στη συνέχεια μπήκε στο πιλοτήριο, πιάνοντας το πηδάλιο.

Μάλιστα, σε ερώτηση πώς μπόρεσε να επαναφέρει το αεροσκάφος στην πορεία του, καθότι δεν είναι πιλότος, απάντησε ότι απέκτησε εμπειρία παρακολουθώντας γνωστή τηλεοπτική σειρά που αναφέρεται σε αεροπορικές τραγωδίες.

Σύμφωνα με τον Independent, αφού αποφεύχθηκε η τραγωδία, ένας από τους δύο πιλότους ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο και προσγείωσε με ασφάλεια.

Ο υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν

Ισραηλινός επιβάτης της πτήσης, μιλώντας στην The Jerusalem Post για τη στάση των δύο πιλότων, είπε ότι ήταν δεμένοι με τις ζώνες τους και χρειάστηκε να ταρακουνηθούν για να αντιδράσουν, με τον έναν να μην κάνει τίποτα, επειδή ήταν σοκαρισμένος.

«Έπρεπε να τους ταρακουνήσω για να τους κάνω να πάνε μπροστά και να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου, γιατί έπεφτε κατακόρυφα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον λόγο που υπήρχαν ακόμη δύο πιλότοι στην πτήση, πηγές με γνώση του θέματος είπαν πως δεν πετούσαν τυχαία ούτε για λόγους ασφαλείας. Αντιθέτως, συγκαταλέγονταν στους επιβάτες, ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροσκάφους αν η πτήση παρατεινόταν, για να μη χρειαστεί να παρατείνουν το ωράριο εργασίας τους —με ό,τι αυτό συνεπάγεται— οι δύο πιλότοι που ήδη είχαν υπηρεσία.

«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου ζητούσαν να αλλάξεις πορεία, τότε η πτήση θα διαρκούσε μία ή δύο ώρες παραπάνω», δήλωσε πηγή με γνώση του ζητήματος.