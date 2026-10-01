Η στρατιωτική βάση Αντάζι της Λετονίας, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις του ΝΑΤΟ, φέρεται να μπήκε στον φωτογραφικό φακό μέσα από ένα μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο. Σύμφωνα με τις λετονικές αρχές, τις αεροφωτογραφίες τραβούσε για λογαριασμό της ρωσικής GRU ένα από τα δύο μέλη ζευγαριού που κρατείται ως ύποπτο για κατασκοπεία.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Λετονίας (VDD) αποδίδει στους δύο Λετονούς συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών για το αμυντικό σύστημα της χώρας, τις δραστηριότητες των νατοϊκών συμμάχων και τις διαφορετικές μορφές στήριξης προς την Ουκρανία. Οι συλλήψεις έγιναν στις 28 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας MIDD, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ραντάρ, αεροσκάφη και μια βάση φωτογραφημένη από ψηλά

Σύμφωνα με τη VDD, το ενδιαφέρον των υπόπτων επικεντρωνόταν σε συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Οι δύο φέρονται να συγκέντρωναν στοιχεία για την αεροπορική βάση των λετονικών ενόπλων δυνάμεων, τα συστήματα ραντάρ και τις κινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών.

Η πιο χαρακτηριστική ενέργεια που περιγράφεται στην ανακοίνωση αφορά τη βάση Αντάζι: ένα από τα δύο άτομα φέρεται να πραγματοποίησε αναγνώριση και αεροφωτογράφισή της με μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο, για λογαριασμό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες δεν συγκεντρώνονταν απλώς, αλλά διαβιβάζονταν στην GRU. Δεν δημοσιοποιούν, ωστόσο, τον τρόπο επικοινωνίας ή τη διάρκεια της φερόμενης δραστηριότητας.

Latvia has detained two of its citizens since June on suspicion of spying for Russia's military intelligence agency and using a private aircraft to surveil an army base hosting NATO forces, authorities said.https://t.co/TFcwAq5T6I — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 1, 2026

Η αναφορά σε ομάδες δολιοφθοράς

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και μια δεύτερη, ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή. Κατά τη VDD, οι ύποπτοι είχαν πραγματοποιήσει ενέργειες για την πιθανή υποστήριξη ομάδων αναγνώρισης και δολιοφθοράς εντός της Λετονίας.

Δεν διευκρινίζεται τι είδους υποστήριξη αφορούσαν αυτές οι ενέργειες, ούτε περιγράφεται συγκεκριμένος στόχος ή σχέδιο επίθεσης. Το στοιχείο αυτό διευρύνει το αντικείμενο της έρευνας πέρα από τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, χωρίς να τεκμηριώνει από μόνο του ότι πραγματοποιήθηκε δολιοφθορά.

Η υπόθεση άνοιξε μία ημέρα πριν από τις συλλήψεις

Η ποινική διαδικασία ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου, με βάση πληροφορίες που παρείχε η MIDD. Αφορά τη συλλογή μη δημοσιοποιήσιμων και άλλων πληροφοριών και τη διαβίβασή τους σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατ’ εντολή της, βάσει του άρθρου 85, παράγραφος 1, του λετονικού Ποινικού Κώδικα.

Την επόμενη ημέρα, παράλληλα με τις συλλήψεις, οι δύο υπηρεσίες πραγματοποίησαν έρευνες σε τρεις χώρους στη Ρίγα και στην περιοχή Αντάζι που συνδέονται με τους υπόπτους.

🚨🇱🇻 BREAKING: Latvia says it has uncovered a GRU espionage operation targeting NATO military infrastructure.



Latvia’s State Security Service revealed today that two Latvian citizens are in custody, suspected of spying directly for Russian military intelligence.



Investigators… pic.twitter.com/1xbzLWokiN — Coffe Report (@CoffeReport) October 1, 2026

Κατασχέθηκαν πολλά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, έγγραφα και σημειώσεις. Το περιεχόμενό τους βρίσκεται υπό λεπτομερή εξέταση, ενώ στους δύο έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Τα στοιχεία της επιχείρησης μεταδίδει και η λετονική δημόσια ραδιοτηλεόραση LSM.

Η ανάλυση των κατασχεμένων αρχείων είναι πλέον κρίσιμη για να αποσαφηνιστεί το εύρος της υπόθεσης: ποιες πληροφορίες έφτασαν στη ρωσική υπηρεσία και τι ακριβώς περιλάμβανε η φερόμενη υποστήριξη ομάδων δολιοφθοράς. Για τη Λετονία, το διακύβευμα αφορά τόσο την προστασία των δικών της στρατιωτικών εγκαταστάσεων όσο και την ασφάλεια των συμμαχικών δυνάμεων που βρίσκονται στο έδαφός της.