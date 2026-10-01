Στην Πιερία θα βρεθεί την Παρασκευή (02.10.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το Σάββατο (03.10.2026) θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Παρασκευή ξεκινά στις 11:00, με τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στο δημαρχείο του δήμου.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17:00 θα παραστεί στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής θα συνεχιστεί με επισκέψεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Στις 19:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με πολίτες στην Κατερίνη.

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Το Σάββατο (03.10.2026), ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στην τελετή θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Rumen Radev.