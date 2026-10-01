Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε καταγγελία στην UEFA για την υπόθεση Νεγκρέιρα και τον ρόλο της Μπαρτσελόνα, οπότε ο φάκελος ανοίγει ξανά για να γίνει νέα έρευνα.

Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά το διάστημα 2001-2018, με τις ισπανικές Αρχές να ερευνούν τη Μπαρτσελόνα για πληρωμές ύψους 8,4 εκατ. ευρώ προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα.

Είναι μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντικές εξελίξεις για το ισπανικό ποδόσφαιρο καθώς αφορά τους διαιτητές και το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα πλήρωσε 8,4 εκατ. ευρώ στον πρώην αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας σήμανε συναγερμό στη Ρεάλ, η οποία επιμένει.

Έτσι, οι Μαδριλένοι προχώρησαν σε καταγγελία στην UEFA καταθέτοντας χιλιάδες έγγραφα για το θέμα, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ενημερώνει πως θα ανοίξει ξανά τον φάκελο και θα προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση, αφού πρώτα μελετήσει τα έγγραφα που απέστειλε η Ρεάλ.

«Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό αριθμό εγγράφων σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τη Μπαρτσελόνα στην υπόθεση που αφορά τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Οι Επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν επίσης λάβει αυτά τα νέα έγγραφα, τα οποία θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της εν εξελίξει εξέτασης της υπόθεσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της UEFA.