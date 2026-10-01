Η Άννα Βίσση έζησε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της, όταν ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές. Από τη μεγάλη συναυλία, ωστόσο, απουσίαζε ο Νίκος Καρβέλας, γεγονός που προκάλεσε αρκετά ερωτήματα.

Η απουσία του πρώην συζύγου και επί χρόνια στενού συνεργάτη της τραγουδίστριας έδωσε αφορμή για διάφορα σενάρια σχετικά με τους λόγους που δεν βρέθηκε στο στάδιο τη συγκεκριμένη βραδιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, ο Νίκος Καρβέλας είχε διαφωνήσει με την Άννα Βίσση για ένα καλλιτεχνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια των τελευταίων προβών στο ΟΑΚΑ.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μέχρι την τελευταία εβδομάδα οι πρόβες πραγματοποιούνταν σε διαφορετικό χώρο, ενώ όταν ξεκίνησαν οι πρόβες στο ΟΑΚΑ υπήρχε κόσμος και influencers που συγκεντρώνονταν έξω από το στάδιο για να ακούσουν την προετοιμασία της συναυλίας.

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας «τσαντίστηκε με κάτι που έγινε καλλιτεχνικά» και στη συνέχεια υπήρξε διαφωνία, με αποτέλεσμα να μην παραστεί στη συναυλία.

«Δεν έγινε ο καβγάς που ακούστηκε»

Στο ίδιο ρεπορτάζ διευκρινίστηκε ότι ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε στο ΟΑΚΑ μέχρι και την Πέμπτη, ωστόσο δεν παρακολούθησε τη συναυλία.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος διέψευσε, παράλληλα, όσα είχαν ακουστεί για έντονο καβγά στα παρασκήνια λίγο πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή.

«Ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, δεν έγινε ο καβγάς που έχει αναπαραχθεί στα παρασκήνια λίγο πριν βγει η Άννα στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφωνία μεταξύ των δύο ήταν υπαρκτή, αλλά αφορούσε αποκλειστικά καλλιτεχνικό ζήτημα και όχι οικονομικές διαφορές ή θέματα που σχετίζονταν με την παραγωγή.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε ούτε στην πρόβα τζενεράλε, ενώ την Παρασκευή δεν ήταν στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία.

Στο στάδιο, πάντως, βρέθηκαν η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, καθώς και ο γιος του.

Το κόστος και τα έσοδα της συναυλίας

Στην ίδια εκπομπή έγινε αναφορά και στα οικονομικά δεδομένα της μεγάλης παραγωγής.

Όπως μεταδόθηκε, το συνολικό κόστος της συναυλίας ανήλθε σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα υπολογίστηκαν στα 7 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της παραγωγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Άννα Βίσση δεν είχε συμφωνήσει να λάβει προκαθορισμένη αμοιβή για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Αντίθετα, η αρχική συμφωνία προέβλεπε συμμετοχή της στα κέρδη.

«Δεν ζήτησε αμοιβή, δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ. Ήταν από την αρχή συμφωνημένο ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια μεγαλοπρέπειας συναυλία θα υπήρχε, θα ήταν τεράστιο ποσό», ανέφερε ο Θάνος Βάγιος.

Ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε ότι, λόγω του τελικού οικονομικού αποτελέσματος της συναυλίας, η Άννα Βίσση δεν έλαβε χρήματα από τη συγκεκριμένη εμφάνιση.