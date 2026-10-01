Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική Πορτογαλίας επειδή νιώθει προδομένος από τον Ζόρζε Ζεσούς σύμφωνα με την ισπανική AS, η οποία εξηγεί και τον λόγο.

Παραμονή του εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία για το Nations League η εθνική Πορτογαλίας έγινε άνω-κάτω μετά την αποχώρηση του CR7, ο οποίος τόνισε πως το επόμενο διάστημα θα πει την αλήθεια για όλα όσα έγιναν.

Το… κακό ξεκίνησε στον αγώνα με τη Νορβγηγία, στον οποίο ο Ζόρζε Ζεσούς δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον CR7, με την ισπανική AS να αναφέρεται στο θέμα και να τονίζει πως ο 41χρονος άσος νιώθει προδομένος από τον προπονητή και γι’ αυτό αντέδρασε όπως αντέδρασε.

Ο λόγος για τον οποίο νιώθει προδομένος, σύμφωνα με την AS, είναι ο εξής: Ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας είχε υποσχεθεί στον Ρονάλντο πως θα απολογηθεί δημόσια, στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθούσε, για το γεγονός ότι δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου κόντρα στη Νορβηγία, αν και τον είχε βάλει να κάνει ζέσταμα για 30 λεπτά.

Ο Ζόρζε Ζεσούς, όμως, δεν απολογήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για αυτή την απόφασή του, με αποτέλεσμα ο Ρονάλντο να αισθανθεί προδομένος και να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας.