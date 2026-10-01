Μόλις οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να σταματήσουν για έλεγχο, δύο άνδρες άρχισαν να τρέχουν, πετώντας στον δρόμο ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Ζεφύρι και κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 23 και 28 ετών και κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Από την προσπάθεια διαφυγής στις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τέσσερις να κινούνται πεζή και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά την αστυνομική ανακοίνωση, δύο επιχείρησαν να διαφύγουν, απορρίπτοντας το όπλο και τα φυσίγγια, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Και οι τέσσερις συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Κάνναβη κρυμμένη στο εσώρουχο

Κατά την έρευνα στον 28χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον μικροποσότητα κάνναβης, κρυμμένη στο εσώρουχό του, την οποία επίσης κατέσχεσαν.

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι κατηγορίες αποδίδονται κατά περίπτωση στον καθένα, με βάση τα ευρήματα και τις ενέργειες που του αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές.