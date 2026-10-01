«Έχετε προετοιμάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πριν φτάσουν οι καλεσμένοι και στη συνέχεια κρατήστε μία απλή δουλειά για το τέλος»: Με αυτή τη βασική αρχή φιλοξενίας, η Μέγκαν Μαρκλ επεκτείνει τη δραστηριότητα του lifestyle brand της, λανσάροντας ένα συλλεκτικό ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα (advent calendar) με σοκολάτες αξίας 148 δολαρίων, το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από την κατοικία και τους κήπους της στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Το νέο εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με τη σοκολατοποιία Compartés του Λος Άντζελες και διατίθεται αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα As Ever. Η έκδοση είναι περιορισμένη και περιλαμβάνει 24 χειροποίητες παρασκευές για την περίοδο των εορτών.

Το advent calendar της Μέγκαν Μαρκλ με 24 χειροποίητες σοκολάτες από την As Ever και την Compartés

Οι γευστικές επιλογές βασίζονται στην παλέτα των προϊόντων του As Ever, ενσωματώνοντας παρασκευές όπως μαρμελάδα φράουλα, βατόμουρο, μύρτιλο και πορτοκάλι, ενώ μία από τις σοκολάτες φέρει τη διακόσμηση των βρώσιμων ανθέων Flower Sprinkles.

Τα 24 αριθμημένα σοκολατάκια της Μέγκαν Μαρκλ

Στον σχεδιασμό που διακρίνει αυτό το ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα περιλαμβάνεται και η ατομική σφραγίδα της Δούκισσας, καθώς η αρίθμηση των ημερών έχει αποτυπωθεί καλλιγραφικά με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα και χρυσές λεπτομέρειες.

Η φιλοσοφία της φιλοξενίας και οι γιορτινές προτάσεις

Η ενασχόληση της Μέγκαν Μαρκλ με την εορταστική περίοδο χρονολογείται από το 2015, όταν μέσω του τότε προσωπικού της ιστότοπου The Tig είχε καταγράψει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

To συλλεκτικό ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ

Όπως σημείωνε σχετικά για τη διακόσμηση: «Όταν δημιουργείτε ένα tablescape, κρατήστε το απλό και καθαρό, με ένα ολόλευκο τραπεζομάντιλο, runner και πετσέτες. Προσθέστε χρυσές πινελιές με πιάτα και κρίκους για τις πετσέτες και χρησιμοποιήστε ένα κομψό σετ μαχαιροπίρουνων. Τα ολόλευκα λουλούδια σε χαμηλά βάζα αποτελούν το ιδανικό κεντρικό στοιχείο».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρότεινε οικονομικές λύσεις για τον εξοπλισμό: «Αγοράστε ασημένιους δίσκους σερβιρίσματος, πιατέλες και μπολ για ξηρούς καρπούς από παζάρια ή το Etsy, ώστε να προσθέσετε επισημότητα στα ορεκτικά που σερβίρονται στους καλεσμένους».

Παράλληλα με το λανσάρισμα που πραγματοποιεί για το ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης για τα Χριστούγεννα (advent calendar), η νέα ενότητα Meghan’s Hosting Notes εστιάζει στη διαδικασία της υποδοχής καλεσμένων. Όπως υπογραμμίζει η ίδια: «Κάτι που μπορείτε να ολοκληρώσετε στην κουζίνα όσο όλοι τακτοποιούνται. Λίγη προετοιμασία κάνει μεγάλη διαφορά και βοηθά ώστε η φιλοξενία να μοιάζει αβίαστη».

Το ημερολόγιο θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την 1η Οκτωβρίου στις 09:00 ώρα Ειρηνικού, με την εταιρεία να αναφέρει ότι οι ποσότητες είναι «περιορισμένες».