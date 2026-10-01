Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Ιωαννίδη (23′), Μασούρα (45’+2′) και Φαν Ντάικ (59′).

Στην κατάμεστη Τούμπα ο αγώνας δεν άρχισε καλά για την Εθνική ομάδα καθώς στο 15ο λεπτό ο Τζόλης ένιωσε ενοχλήσεις και τελικά αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα. Λίγα λεπτά μετά, όμως, το κλίμα άλλαξε.

Στο 23′ ο Μασούρας νίκησε τον Ντούμφρις στον αέρα και η μπάλα πήγε στον Ιωαννίδη που βγήκε τετ α τετ και με άψογο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τις εξέδρες να… παίρνουν φωτιά!

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέχισε με απόλυτη συγκέντρωση, δεν έκανε λάθη και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου «χτύπησε» ξανά, με τους ρόλους να αντιστρέφονται: Αυτή τη φορά ήταν ο Ιωαννίδης αυτός που έδωσε την ασίστ με το γύρισμα από δεξιά εντός περιοχής και ο Μασούρας έγινε σκόρερ με προβολή γράφοντας το 2-0!

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους η Ολλανδία πίεσε ασφυκτικά και τελικά κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 59′, όταν ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ νίκησε τον Τζολάκη και μείωσε σε 2-1.