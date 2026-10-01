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Με δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πετροπόλεμο σημαδεύτηκε η φοιτητική διαδήλωση στο Σαντιάγο της Χιλής, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του πρώτου προσχεδίου προϋπολογισμού του Χοσέ Αντόνιο Καστ. Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους φοβούμενοι περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, με την πορεία να κατευθύνεται προς το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών οδήγησαν σε τουλάχιστον έξι συλλήψεις. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν ρόπαλα και εκτόξευσαν πέτρες.

Οι υποσχέσεις για δωρεάν σπουδές δεν τους κράτησαν εκτός δρόμων

Την κινητοποίηση οργάνωσαν οι κυριότερες φοιτητικές οργανώσεις, παρότι οι αναλυτικές προβλέψεις του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση δεν είχαν ακόμη γίνει γνωστές.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο με υποσχέσεις για λιτότητα, επιχείρησε την Τετάρτη να δώσει διαβεβαιώσεις: η ανώτατη εκπαίδευση θα παραμείνει δωρεάν για περισσότερους από 600.000 φοιτητές, όπως δήλωσε.

Η δέσμευση ήρθε λίγους μήνες αφότου η κυβέρνησή του είχε εξετάσει περιορισμούς στο δικαίωμα δωρεάν φοίτησης. Για τις φοιτητικές οργανώσεις, πάντως, η ανησυχία για τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης παραμένει.

Το σύνθημα που έφερε τον Πινοτσέτ στην πορεία

«Θα πέσει, θα πέσει, η εκπαίδευση του Πινοτσέτ», φώναζαν διαδηλωτές καθώς κινούνταν από το κέντρο της πρωτεύουσας προς τη Λα Μονέδα.

Το σύνθημα παρέπεμπε στον πρώην δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ, που κυβέρνησε τη Χιλή από το 1973 έως το 1990, αλλά και στον θαυμασμό που έχει εκφράσει γι’ αυτόν ο Καστ. Έτσι, η αντιπαράθεση για τις δαπάνες της παιδείας απέκτησε και σαφές πολιτικό φορτίο.

Περισσότερα χρήματα για ασφάλεια, στενά περιθώρια στον προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια κατά 9,1% και ενίσχυση των πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση κατά 8,1%.

Συνολικά, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει αύξηση των δημόσιων δαπανών κατά 1,5% και θα εξεταστεί από το Κογκρέσο τους επόμενους δύο μήνες. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί την εικόνα της αύξησης, υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση γίνεται με μια βάση δαπανών που έχει ήδη υποστεί περικοπές.

Οι αντιδράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Τον Ιούνιο είχαν προηγηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις στο Σαντιάγο κατά της λιτότητας, με συμμετοχή φοιτητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οργανώσεων. Η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει μειώσεις περίπου 3% στους προϋπολογισμούς των υπουργείων.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι οι αναλυτικές προβλέψεις για την παιδεία. Εκεί θα φανεί πώς μεταφράζεται η υπόσχεση διατήρησης της δωρεάν φοίτησης σε χρηματοδότηση για τα ιδρύματα και τους φοιτητές – το ζήτημα που έβγαλε ξανά τους διαδηλωτές στους δρόμους.