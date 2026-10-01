Με δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και πετροπόλεμο σημαδεύτηκε η φοιτητική διαδήλωση στο Σαντιάγο της Χιλής, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του πρώτου προσχεδίου προϋπολογισμού του Χοσέ Αντόνιο Καστ. Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους φοβούμενοι περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, με την πορεία να κατευθύνεται προς το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα.

Οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών οδήγησαν σε τουλάχιστον έξι συλλήψεις. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν ρόπαλα και εκτόξευσαν πέτρες.

Estos son los delincuentes, que el partido comunista de #Chile, quiere vendernos como “estudiantes”. El partido comunista tiene que morir, no podemos permitir que estos organizadores del crimen, sigan echándonos a perder la vida. pic.twitter.com/o1xoNh9txP — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) October 1, 2026

Οι υποσχέσεις για δωρεάν σπουδές δεν τους κράτησαν εκτός δρόμων

Την κινητοποίηση οργάνωσαν οι κυριότερες φοιτητικές οργανώσεις, παρότι οι αναλυτικές προβλέψεις του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση δεν είχαν ακόμη γίνει γνωστές.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο με υποσχέσεις για λιτότητα, επιχείρησε την Τετάρτη να δώσει διαβεβαιώσεις: η ανώτατη εκπαίδευση θα παραμείνει δωρεάν για περισσότερους από 600.000 φοιτητές, όπως δήλωσε.

Η δέσμευση ήρθε λίγους μήνες αφότου η κυβέρνησή του είχε εξετάσει περιορισμούς στο δικαίωμα δωρεάν φοίτησης. Για τις φοιτητικές οργανώσεις, πάντως, η ανησυχία για τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης παραμένει.

🚨🇨🇱 Carabineros reprime con gases lacrimógenos y carros lanza-agua la marcha estudiantil contra José Kast en Santiago.



La Confech convocó la movilización y organizaciones denunciaron un nuevo episodio de represión.#teleSUR #Chile #Santiago #01Oct #Presupuesto2027 pic.twitter.com/oub9ccBrY4 — teleSUR TV (@teleSURtv) October 1, 2026

Το σύνθημα που έφερε τον Πινοτσέτ στην πορεία

«Θα πέσει, θα πέσει, η εκπαίδευση του Πινοτσέτ», φώναζαν διαδηλωτές καθώς κινούνταν από το κέντρο της πρωτεύουσας προς τη Λα Μονέδα.

Το σύνθημα παρέπεμπε στον πρώην δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ, που κυβέρνησε τη Χιλή από το 1973 έως το 1990, αλλά και στον θαυμασμό που έχει εκφράσει γι’ αυτόν ο Καστ. Έτσι, η αντιπαράθεση για τις δαπάνες της παιδείας απέκτησε και σαφές πολιτικό φορτίο.

AHORA – Chile con una brutalidad que no se veía hace tiempo, el gobierno de José Antonio Kast impide movilizaciones de estudiantes, trabajadores y profesores. Todos los dirigentes muy afectados por tóxicos gases y agua con químicos. @teleSURtv pic.twitter.com/BlEzFiMnbb — Pao Dragnic (@PaolaDragnic) October 1, 2026

Περισσότερα χρήματα για ασφάλεια, στενά περιθώρια στον προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια κατά 9,1% και ενίσχυση των πόρων για ανάπτυξη και απασχόληση κατά 8,1%.

Συνολικά, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει αύξηση των δημόσιων δαπανών κατά 1,5% και θα εξεταστεί από το Κογκρέσο τους επόμενους δύο μήνες. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί την εικόνα της αύξησης, υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση γίνεται με μια βάση δαπανών που έχει ήδη υποστεί περικοπές.

Seguimos aquí, firmes: mientras otros paralizan con violencia, nosotros QUEREMOS UN CHILE QUE PROSPERE.



Rechazamos con fuerza la paralización de la @Confech. Nos manifestamos pacíficamente por nuestras ideas. La respuesta: nos gritaron, golpearon y lanzaron vidrio. pic.twitter.com/lkYGNWJpCJ — Benjamín Barrios (@benjabarriosd) October 1, 2026

Οι αντιδράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Τον Ιούνιο είχαν προηγηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις στο Σαντιάγο κατά της λιτότητας, με συμμετοχή φοιτητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών οργανώσεων. Η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει μειώσεις περίπου 3% στους προϋπολογισμούς των υπουργείων.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι οι αναλυτικές προβλέψεις για την παιδεία. Εκεί θα φανεί πώς μεταφράζεται η υπόσχεση διατήρησης της δωρεάν φοίτησης σε χρηματοδότηση για τα ιδρύματα και τους φοιτητές – το ζήτημα που έβγαλε ξανά τους διαδηλωτές στους δρόμους.