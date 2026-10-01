Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική Πορτογαλίας και στον εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία για το Nations League η φανέλα με το Νο7 πήγε στον Ραφαέλ Λεάο.

Επί πολλά χρόνια όλος ο πλανήτης ήξερε ότι το Νο7 στην Πορτογαλία ήταν του Ρονάλντο, όπως συνέβαινε και στους συλλόγους στους οποίους αγωνιζόταν. Τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες όμως, με την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, έχουν ως αποτέλεσμα μια ιστορική αλλαγή.

Η UEFA υποχρεώνει τις ομοσπονδίες να παραδώσουν μια λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μέχρι τα μεσάνυχτα της παραμονής του αγώνα, με τους παίκτες να φοράνε φανέλες από το Νο1 ως το Νο23. Οι Πορτογάλοι, επομένως, ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν άμεσα σε άλλον παίκτη τη φανέλα του CR7. Και το έκαναν.

Ο Λεάο της Γαλατασαράι είναι αυτός που φοράει τη φανέλα με το Νο7 στον αγώνα με τη Δανία, με την Πορτογαλία να είναι έτοιμη για μια νέα εποχή, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα της, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Euro και δύο φορές του Nations League. Πάντα με το Νο7 στην πλάτη.