Ένα φορτίο με 245 κιλά TNT, εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροκροτητές επιχείρησαν να περάσουν λαθρέμποροι από τη Συρία στον Λίβανο. Η εμφάνιση στρατιωτικής περιπόλου σταμάτησε τη μεταφορά, όχι όμως και τη διαφυγή τους: οι διακινητές κινήθηκαν πίσω προς το συριακό έδαφος και απέφυγαν τη σύλληψη.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ότι κατέσχεσε το φορτίο, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη δυσκολία ελέγχου των συνόρων των δύο χωρών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το AFP, τα εκρηκτικά μεταφέρονταν από τη Συρία με κατεύθυνση το λιβανέζικο έδαφος.

Το φορτίο έμεινε πίσω, οι διακινητές αναζητούνται

Εκτός από την ποσότητα TNT, δηλαδή τρινιτροτολουόλης, οι στρατιώτες εντόπισαν τέσσερις εκρηκτικούς μηχανισμούς, οκτώ πυροκροτητές και ειδικά ηλεκτρικά καλώδια για πυροκροτητές.

Όπως μετέδωσε το λιβανέζικο δίκτυο LBCI, επικαλούμενο τη στρατιωτική ανακοίνωση, η επιχείρηση εντάσσεται στην επιτήρηση των βόρειων και ανατολικών συνόρων. Τα κατασχεθέντα παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Στην ανακοίνωση που μεταδίδει το AFP δεν κατονομάζεται ο τελικός παραλήπτης ούτε διευκρινίζεται για ποια χρήση προοριζόταν το φορτίο.

Μια μεθόριος 330 χιλιομέτρων με διαδρομές λαθρεμπορίου

Ο Λίβανος και η Συρία μοιράζονται σύνορα μήκους περίπου 330 χιλιομέτρων, με περάσματα που χρησιμοποιούνται για παράνομες μεταφορές όπλων και ναρκωτικών, μεταξύ αυτών και χαπιών captagon.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024, οι δύο χώρες επιχειρούν να περιορίσουν τη διακίνηση μέσω της χερσαίας μεθορίου. Οι κατασχέσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι οι διαδρομές παραμένουν ενεργές.

Τον Αύγουστο, ο λιβανέζικος στρατός είχε ανακοινώσει την κατάσχεση ρουκετών Grad που είχαν περάσει από τη Συρία στην ορεινή περιοχή του Άρσαλ. Σε εκείνη την επιχείρηση είχαν συλληφθεί δύο Λιβανέζοι.

Ανοιχτό το ερώτημα του παραλήπτη

Η Δαμασκός ανακοινώνει τακτικά ότι σταματά φορτία όπλων τα οποία, κατά τις συριακές αρχές, προορίζονται για τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η οργάνωση αρνείται ότι διατηρεί παρουσία ή αναπτύσσει δράση στο συριακό έδαφος. Για τη συγκεκριμένη κατάσχεση, πάντως, δεν ανακοινώθηκε σύνδεση με τη Χεζμπολάχ.

Το φορτίο εκρηκτικών βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, αλλά η διαφυγή των διακινητών αφήνει ανοιχτό το βασικό ζητούμενο: να εντοπιστούν όσοι οργάνωσαν τη μεταφορά και εκείνοι που περίμεναν να το παραλάβουν. Εκεί θα κριθεί αν η επιχείρηση θα οδηγήσει και στην αποκάλυψη του δικτύου πίσω από τα 245 κιλά TNT.