Σάλο ξεσήκωσε μια δασκάλα που πίεζε τους μαθητές της να πληρώσουν τις διακοπές της, αν ήθελαν να δουν καλούς βαθμούς, καθώς σχεδίαζε ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τον σύζυγό της.

Πρωταγωνίστρια του σκανδάλου είναι η Στέφανι Μουλάλι, που εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον.

Σύμφωνα με τη New York Post, η εκπαιδευτικός σχεδίαζε ταξίδι στο Εκουαδόρ, το οποίο θεωρητικά αφορούσε τη συμμετοχή σε ιατρική ανθρωπιστική αποστολή.

Με βάση την περιγραφή της καμπάνιας, τα χρήματα που θα συγκεντρώνονταν προορίζονταν για έξοδα μετακίνησης, όπως αεροπορικά εισιτήρια, λεωφορεία και πλοία, καθώς και για φαγητό και διαμονή.

Για αυτόν τον σκοπό δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe με στόχο να συγκεντρωθεί μόλις το ποσό των 1.800 δολαρίων. Ταυτόχρονα, ζητούσε από τους μαθητές να καταθέσουν στον συγκεκριμένο λογαριασμό τα χρήματα.

Ο δικαστής που εξέτασε την υπόθεση, τόνισε πως η Στέφανι Μουλάλι χρησιμοποίησε τη θέση της εκπαιδευτικού προκειμένου να πιέσει μαθητές να προσφέρουν χρήματα και έτσι η σχολική περιφέρεια προχώρησε στην απόλυσή της.

Επιπλέον, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της Μουλάλι να λάβει επίδομα ανεργίας, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά της αποτελούσε παράπτωμα σχετιζόμενο με την εργασία και ότι συνιστούσε «ηθελημένη ή αλόγιστη αδιαφορία» για τις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να μην πληροί τις προϋποθέσεις για το επίδομα.