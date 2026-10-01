Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν μετά το περιστατικό. Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι συνομήλικός της.

«Δυστυχώς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του νεαρού κοριτσιού», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Ρίχαρντ Ράσι σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου, κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ο υπουργός Παιδείας Τομάς Ντρούκερ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 13χρονης Νέλα.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης – ο οποίος έχει συλληφθεί – είναι ηλικίας περίπου 14 ετών, μαθητής της 8ης τάξης του δημοτικού σχολείου. Κατηγορείται ότι το πρωί της Τρίτης μαχαίρωσε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του στο σχολείο της πόλης Στάσκοβ.

Μια 61χρονη δασκάλα έχασε τη ζωή της, ενώ η βαριά τραυματισμένη 13χρονη μαθήτρια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Μια 44χρονη δασκάλα που έφερε τραύμα από μαχαίρι στο στήθος διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.