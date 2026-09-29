Μια 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μια 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή.