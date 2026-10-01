Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι καταρρίφθηκαν την Πέμπτη από τη στρατιωτική συμμαχία της οποίας ηγείται η Σαουδική Αραβία, ενώ εξουδετερώθηκαν επίσης δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συμμαχίας, τα drones είχαν κατεύθυνση τη Χαμίς Μουσάιτ, ενώ οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από τη συγκεκριμένη πόλη και την Τζαζάν, στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

Οι αναχαιτίσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι – οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν – καθώς το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της σαουδαραβικής επικράτειας.