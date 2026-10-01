Η Εθνική Ελλάδας έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία αλλά συνεχίζει στην 1η θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League, ενώ η Γερμανία πέτυχε την πρώτη της νίκη με το 2-0 επί της Σερβίας.

Την ώρα που η Εθνική μας ομάδα έδινε μάχη με τους «οράνιε» στην Τούμπα, η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ έπαιρνε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση με το 2-0 επί της Σερβίας εντός έδρας, χάρη σε γκολ των Μπίσοφ (40′) και Βιρτς (62′).

Από εκεί και πέρα, στον άλλο όμιλο της League A, η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο νίκησε με 4-2 τη Δανία εκτός έδρας και έκανε το 3/3, ενώ η Ουαλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1.

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2

Γερμανία – Σερβία 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 7

Ολλανδία 5

Γερμανία 4

Σερβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία – Πορτογαλία 2-4

Ουαλία -Νορβηγία 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πορτογαλία 9

Δανία 3

Νορβηγία 3

Ουαλία 3