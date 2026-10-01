Η Εθνική Ελλάδας έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία αλλά συνεχίζει στην 1η θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League, ενώ η Γερμανία πέτυχε την πρώτη της νίκη με το 2-0 επί της Σερβίας.
Την ώρα που η Εθνική μας ομάδα έδινε μάχη με τους «οράνιε» στην Τούμπα, η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ έπαιρνε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση με το 2-0 επί της Σερβίας εντός έδρας, χάρη σε γκολ των Μπίσοφ (40′) και Βιρτς (62′).
Από εκεί και πέρα, στον άλλο όμιλο της League A, η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο νίκησε με 4-2 τη Δανία εκτός έδρας και έκανε το 3/3, ενώ η Ουαλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1.
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Ολλανδία 2-2
Γερμανία – Σερβία 2-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελλάδα 7
Ολλανδία 5
Γερμανία 4
Σερβία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία – Πορτογαλία 2-4
Ουαλία -Νορβηγία 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πορτογαλία 9
Δανία 3
Νορβηγία 3
Ουαλία 3