Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς πέραν των τριών κατηγορουμένων, ελέγχεται το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε για το αν ενήργησε όπως έπρεπε.

Συγκεκριμένα, οι δικαστικές αρχές ερευνούν τι συνέβη από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο, μέχρι όταν έχασε την τελευταία της πνοή, ποιοι ήταν εκεί και αν έγιναν όλα εγκαίρως.

Ο πατέρας της 19χρονης είπε με σπαραγμό στον Alpha: «Δεν υπήρχε κανένας στο νοσοκομείο. Επί 77 λεπτά το παιδί μου σπαρτάραγε σαν ψάρι και οι μεν το πετάξανε και οι άλλοι το εκτελέσανε, το αποτελείωσανε τελείως οι γιατροί».

Επίσης, η μητέρα της κοπέλας μίλησε στις «Αποκαλύψεις». Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, είχε βάρδια στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η κόρη της και άφησε την τελευταία της πνοή.

«Τρέξανε, γιατί μάθανε κάποιος ταξιτζής έβγαλε βρώμα, είπε μάλλον ότι είσαι στη Κεφαλονιά και όλοι χθες ήταν μέχρι τις πέντε το πρωί, όλοι οι γιατροί. Όλοι, οι διοικητές, οι διευθυντές, όλοι οι γιατροί, όλες οι νοσηλεύτριες ήταν από πάνω. Στο δικό μου το παιδί όμως, δεν ήτανε κανένας, κανένας απολύτως δεν ήτανε. Και εγώ κάθομαι ακόμα σαν βλαμμένη και τους κοιτάω, σαν βλαμμένη και τους κοιτάω», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η ιστοσελίδα kefaloniapress.gr αναφερόμενη στις δικαστικές εξελίξεις για τους τρεις κατηγορούμενους, έγραψε πως απολογήθηκαν εκ νέου στο για την υπόθεση του τραγικού θανάτου της Μυρτώς.

Οι δικηγόροι Νίκος Αλετράς, Χρήστος Τσόλκας και Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος υποστήριξαν ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την πορεία της ανάκρισης ενισχύουν τις θέσεις των εντολέων τους. Οι δηλώσεις τους, ωστόσο, αφορούν την υπερασπιστική πλευρά της υπόθεσης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση.

Με την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην επόμενη δικαστική διαδικασία και ειδικότερα στην κρίση για τη συνέχιση ή μη της προσωρινής κράτησης.

Κοινός παρονομαστής των τριών δηλώσεων ήταν η θέση ότι η πορεία της ανάκρισης έχει ενισχύσει την υπερασπιστική επιχειρηματολογία. Οι τρεις δικηγόροι, πάντως, έδωσαν διαφορετική έμφαση: ο Νίκος Αλετράς στον συγκεκριμένο ρόλο και τη θέση του εντολέα του κατά τον χρόνο του περιστατικού, ο Νίκος Τσόλκας στην άρνηση της εγκατάλειψης και ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος τόσο στη συνέχιση της κράτησης όσο και στο σκέλος που αφορά το Νοσοκομείο.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης μένει να αξιολογηθούν από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται, ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε τον Απρίλιο του 2026.

Η 19χρονη ήταν μαζί με άλλα άτομα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν έχασε τις αισθήσεις της από συνδυασμό ουσιών που της προκάλεσαν οξύ πνευμονικό οίδημα.

Τότε, ορισμένα άτομα την μετέφεραν στην κεντρική πλατεία, όπου εντοπίστηκε μετά από ώρα και μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο.