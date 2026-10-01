Η βροχή στην Κρήτη άφησε πίσω της λασπωμένους δρόμους, φερτά υλικά και εικόνες καταστροφής. Η εικόνα ήταν βαριά: πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, εγκλωβισμοί και αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και έναν νεκρό. Έναν 79χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος είχε φύγει για να φροντίσει τα ζώα του και δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του

Και το δύσκολο κομμάτι της ιστορίας είναι ότι η αυλαία δεν πέφτει εδώ. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα επιμένουν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η πρόσκαιρη εξασθένηση που αναμένεται στην Κρήτη μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής δεν σημαίνει ότι το νησί ξεμπέρδεψε. Το αντίθετο: από το απόγευμα της Παρασκευής ο καιρός αναμένεται να αγριέψει ξανά.

Παρασκευή: Μια μικρή ανάσα πριν επιστρέψουν οι καταιγίδες

Η Παρασκευή θα έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και γενικότερα στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι αισθητά ηπιότερος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Όσο όμως μετακινούμαστε προς τα ανατολικά και νότια, η εικόνα αλλάζει. Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και στα νησιά του ανατολικού και νότιου Αιγαίου θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας αναμένεται σχετικά πιο ήρεμο σε σχέση με όσα προηγήθηκαν. Δεν θα κρατήσει πολύ. Από το απόγευμα οι βροχές θα πυκνώσουν ξανά και το νέο κύμα θα αρχίσει να παίρνει θέση πάνω από το νησί, προετοιμάζοντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο Σάββατο.

Στην Αττική θα υπάρχουν διαστήματα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ οι βοριάδες θα εξακολουθούν να γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, το σκηνικό θα είναι σαφώς πιο ήρεμο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα της ημέρας θα είναι ο αέρας. Στα ανατολικά οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 8, κρατώντας δύσκολες τις συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σάββατο: Η ημέρα που η Κρήτη θα κοιτάζει ξανά τον ουρανό

Το Σάββατο είναι η ημέρα που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη ανησυχία. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες, με τα φαινόμενα στην Κρήτη να μπορούν να αποκτήσουν κατά τόπους ισχυρό χαρακτήρα.

Για το νησί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ένταση της νέας βροχής, αλλά και όσα θα έχουν προηγηθεί. Το έδαφος θα είναι ήδη φορτωμένο με τεράστιες ποσότητες νερού και ακόμη μία ισχυρή καταιγίδα μπορεί να βρει ρέματα και χειμάρρους σε οριακή κατάσταση.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αντίθετα, η εικόνα θα είναι πολύ πιο ήρεμη, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες μόνο νεφώσεις. Έτσι, μέσα στην ίδια χώρα θα υπάρχουν δύο σχεδόν διαφορετικές εποχές: πιο ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό στα δυτικά και έναν επίμονα βαρύ ουρανό πάνω από το Αιγαίο και την Κρήτη.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να φυσούν με ένταση. Στα ανατολικά θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ. Η ΕΜΥ διατηρεί την προειδοποίηση για πολύ θυελλώδεις ανέμους έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Κυριακή: Το πρώτο παράθυρο ουσιαστικής βελτίωσης

Η Κυριακή φαίνεται πως θα αρχίσει να τραβά την κουρτίνα αυτής της παρατεταμένης κακοκαιρίας, όχι όμως από το πρωί και όχι παντού.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα παραμείνουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα σημειώνονται σποραδικές καταιγίδες. Στην Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να παραμένουν κατά τόπους ισχυρά έως τις πρωινές ώρες.

Όσο περνά η ημέρα, όμως, η κατάσταση αναμένεται σταδιακά να βελτιωθεί και στο νησί. Οι άνεμοι θα αρχίσουν επίσης να χάνουν λίγη από τη δύναμή τους, αν και στο ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Στα δυτικά, στα βόρεια και σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας η Κυριακή θα κυλήσει με σαφώς πιο ήρεμο καιρό, δίνοντας την πρώτη πραγματική αίσθηση ότι αυτός ο επίμονος κύκλος κακοκαιρίας πλησιάζει στο τέλος του.

Δύο Ελλάδες στον ίδιο καιρικό χάρτη

Μέχρι την Κυριακή, ο καιρικός χάρτης της χώρας θα παραμείνει χωρισμένος στα δύο. Στα δυτικά και αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, η κακοκαιρία θα αποτελεί περισσότερο μια μακρινή εικόνα. Στα ανατολικά, στο Αιγαίο και πάνω απ’ όλα στην Κρήτη, όμως, η βροχή και οι ισχυροί βοριάδες θα συνεχίσουν να καθορίζουν την καθημερινότητα.

Και στην Κρήτη η επόμενη βροχή δεν πέφτει πια πάνω σε στεγνό χώμα. Πέφτει σε μια γη που έχει ήδη δεχθεί εκατοντάδες τόνους νερού ανά στρέμμα, πάνω σε δρόμους που έχουν δοκιμαστεί, σε ρέματα που έχουν φουσκώσει και σε ανθρώπους που μετρούν ήδη ζημιές – και πλέον, δυστυχώς, μία ανθρώπινη απώλεια.

Γι’ αυτό και οι επόμενες ώρες δεν κρίνονται μόνο από το πόσο δυνατά θα βρέξει. Κρίνονται και από το πόσο ακόμη νερό μπορεί να αντέξει ένας τόπος που έχει ήδη δεχθεί πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορούσε εύκολα να απορροφήσει.