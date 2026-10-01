Στο ίδιο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ δηλώνει έτοιμος να καθίσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην πρόταση, όμως, να σταματήσουν αμοιβαία συγκεκριμένα πλήγματα της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η απάντησή του ήταν μονολεκτική: «Όχι».

Ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε την Πέμπτη δύο διαφορετικά μηνύματα: διαθεσιμότητα για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τις ΗΠΑ και την Κίνα, εφόσον προηγουμένως καθοριστεί η ατζέντα, και απόρριψη της πρότασης περιορισμού των επιθέσεων, παρά το οικονομικό κόστος που αναγνώρισε ότι προκαλούν στη χώρα του.

Πρώτα η ατζέντα, μετά η συνάντηση

Η δήλωση Πούτιν διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης των τριών ηγετών, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή έχει συμφωνηθεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Κρεμλίνο είχε αναφέρει ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, APEC, τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν εξέφρασε σε επιστολή του προς τον Σι την προσδοκία ότι μια συνάντησή τους στην προσεχή σύνοδο θα ενίσχυε τις ρωσοκινεζικές σχέσεις. Η κινεζική πλευρά δεν επιβεβαίωσε αν η διμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί.

«Είναι απλώς γελοίο»: Η πρόταση που απέρριψε

Στο πολεμικό μέτωπο, ο τόνος ήταν σαφώς πιο κατηγορηματικός. Ο Πούτιν απέρριψε την ιδέα αμοιβαίας διακοπής πληγμάτων με πυραύλους και drones μεγάλου βεληνεκούς, απαντώντας σε προτάσεις του Κιέβου και της Ουάσινγκτον.

«Μας λένε: εκείνοι θα σταματήσουν τα πλήγματα στα διυλιστήριά σας και εσείς θα σταματήσετε τα πλήγματα στα πλοία τους. Είναι απλώς γελοίο», δήλωσε.

Όταν του ζητήθηκε να αποσαφηνίσει τη ρωσική απάντηση, περιορίστηκε στο «Όχι». Έτσι, η προθυμία για συνομιλίες σε επίπεδο κορυφής δεν συνοδεύτηκε από αποδοχή της συγκεκριμένης πρότασης αποκλιμάκωσης.

Το κόστος που φθάνει στα διυλιστήρια και στην οικονομία

Η απόρριψη ήρθε παρότι ο ίδιος ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Κατά τη δική του εκτίμηση, η Ρωσία έχασε περίπου το 1% του ΑΕΠ της εξαιτίας αυτών των πληγμάτων, τα οποία προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων το καλοκαίρι.

Οι δύο πλευρές αυξάνουν τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, με πολιτικές και οικονομικές υποδομές να βρίσκονται όλο και συχνότερα στο στόχαστρο.

Η Μόσχα πλήττει, μεταξύ άλλων, αποθήκες, εμπορικά κέντρα και πλοία που αναχωρούν από ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Το Κίεβο επικεντρώνεται κυρίως σε διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου, ενώ έχει στοχεύσει επίσης εμπορικές αποθήκες και φορτηγά πλοία.

Για την Ουκρανία, τα πλήγματα επιβαρύνουν τη χαλυβουργία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, έναν βασικό πυλώνα της οικονομίας της.

Ο χειμώνας προσθέτει πίεση στο Κίεβο

Η ανησυχία στην Ουκρανία στρέφεται πλέον και στους επόμενους μήνες. Η πιθανότητα νέων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, όπως συνέβη το 2025, επαναφέρει τον φόβο για σοβαρές διαταραχές στην ηλεκτροδότηση και στη θέρμανση.

Στην ίδια ομιλία, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην Ιαπωνία. Εξέφρασε ανησυχία για τη στρατιωτικοποίησή της, αλλά δήλωσε ότι επιθυμεί συνεργασία με το Τόκιο και στηρίζει τις ιαπωνικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, παρά την επιδείνωση των διμερών σχέσεων και τις κυρώσεις.

Για το ουκρανικό μέτωπο, ωστόσο, το άμεσο συμπέρασμα των δηλώσεών του είναι συγκεκριμένο: μια συνάντηση κορυφής παραμένει πιθανότητα, ενώ η πρόταση παύσης των συγκεκριμένων πληγμάτων συναντά τη ρωσική άρνηση. Και όσο αυτή η απόσταση παραμένει, το κόστος συνεχίζει να μετριέται στις υποδομές, στην οικονομία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.