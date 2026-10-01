Μια θέση στη Ρωσία για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν εξακολουθεί να προσφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, διατηρώντας ανοιχτή μια πρόταση που αγγίζει ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα της αντιπαράθεσης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα: ποιος θα έχει τον έλεγχο του υλικού.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η πρόταση της Μόσχας να παραλάβει το ουράνιο, εφόσον αυτό απομακρυνθεί από το Ιράν, παραμένει επί τάπητος. Η διατύπωση διατηρεί τη ρωσική προσφορά σε ισχύ, χωρίς να συνιστά ανακοίνωση συμφωνίας για τη μεταφορά του.

Μια πρόταση που επιστρέφει στη συζήτηση

Η ιδέα δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Η Ρωσία είχε δηλώσει ήδη από τον Ιούνιο του 2025 ότι ήταν έτοιμη να παραλάβει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν και να το μετατρέψει σε καύσιμο για αντιδραστήρες ειρηνικής χρήσης, παρουσιάζοντας την πρόταση ως πιθανό δρόμο αποκλιμάκωσης.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι η προσφορά παρέμενε διαθέσιμη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του υλικού ανήκε στην Τεχεράνη.

Αυτή παραμένει και η κρίσιμη εκκρεμότητα: η διαθεσιμότητα ενός παραλήπτη δεν αρκεί από μόνη της για να προχωρήσει μια τέτοια διευθέτηση.

Γιατί το εμπλουτισμένο ουράνιο έχει τόσο μεγάλο βάρος

Ο εμπλουτισμός αυξάνει την αναλογία του ουρανίου-235, του ισοτόπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σχάσης. Οι περισσότεροι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν καύσιμο εμπλουτισμένο περίπου στο 3% έως 5%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Επομένως, η λέξη «εμπλουτισμένο» δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το υλικό προορίζεται για πυρηνικό όπλο. Το επίπεδο εμπλουτισμού, η ποσότητα και η επιτήρηση της χρήσης του είναι καθοριστικά. Ο ΔΟΑΕ εξηγεί ότι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού έχει χρήσεις τόσο σε ορισμένους αντιδραστήρες όσο και σε πυρηνικά όπλα.

Αυτό εξηγεί γιατί η τύχη των αποθεμάτων αποτελεί τόσο ευαίσθητο διαπραγματευτικό ζήτημα. Μια ενδεχόμενη μεταφορά θα έθετε στο επίκεντρο τους όρους φύλαξης, ελέγχου και μελλοντικής αξιοποίησής τους.

Στο ίδιο κάδρο το Ορμούζ και οι κυρώσεις

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για τη ναυτιλία και ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά.

Για το ουράνιο, πάντως, το ουσιαστικό επόμενο βήμα παραμένει η μετάβαση από την προσφορά σε συγκεκριμένους, αποδεκτούς όρους. Μέχρι τότε, η Μόσχα δηλώνει διαθέσιμη να παραλάβει το υλικό, αλλά το ποιος θα συναινέσει, με ποιες εγγυήσεις και υπό ποια επιτήρηση παραμένει το κλειδί οποιασδήποτε συμφωνίας.