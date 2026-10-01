Η αλλαγή της διδακτικής ώρας μετατράπηκε σε προσπάθεια να μπουν οι μαθητές σε ασφαλείς αίθουσες. Στο Τορεόν του Μεξικού, εργαζόμενοι γυμνασίου έτρεξαν να προστατεύσουν τα παιδιά όταν ακούστηκαν κρότοι μέσα στο σχολείο, όπου εκδηλώθηκε επίθεση με θύμα την υποδιευθύντρια. Τη σκηνή περιέγραψε μέλος του προσωπικού σε τοπικά μέσα.

Για τη φονική επίθεση στην πολιτεία Κοαουίλα συνελήφθησαν δύο αδέλφια, ηλικίας 18 ετών, πρώην μαθητές του σχολείου, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Φεντερίκο Φερνάντες. Σύμφωνα με τον απολογισμό, η υποδιευθύντρια σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες είναι μαθητές, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Los pendejitos de la tragedia de #Torreon , ingresaron a la escuela secundaria a "acabar con todas las mujeres"

Solo de verlos te das cuenta que son pinches marginados sociales con chingos de inseguridades y complejos buscando desquitarse con gente inocente pic.twitter.com/fwrXUnk8Mo — Venato Drogato (@SiJrhv) October 1, 2026

Οι κρότοι και η προσπάθεια να προστατευθούν τα παιδιά

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο Νο 13, στην περιοχή Λα Ουνιόν.

Στο σχολείο βρίσκονταν περίπου 170 μαθητές. Η προσέλευση ήταν μικρότερη από τη συνηθισμένη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Μέλος του προσωπικού περιέγραψε ότι οι πρώτοι κρότοι ακούστηκαν από την περιοχή των τουαλετών και ακολούθησε προσπάθεια να προστατευθούν οι μαθητές μέσα σε αίθουσα.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.

JUST IN – The moment two 18-year-olds are detained after school shooting attack that left at least 1 dead and multiple people injured at a secondary school in Torreón, Coahuila, Mexico. pic.twitter.com/4kBv73hFpj — Confidential Post (@C_Post_News) October 1, 2026

Αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, όχι πυροβολισμοί

Οι αρχικές αναφορές για πυροβολισμούς δεν επιβεβαιώθηκαν από την εισαγγελία. Ο Φερνάντες διευκρίνισε ότι είχαν εντοπιστεί αιχμηρά αντικείμενα και κροτίδες, αποκλείοντας, με βάση τα μέχρι τότε στοιχεία, τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Μεξικανικά μέσα αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκαν ματσέτες. Κάτοικοι της περιοχής ακινητοποίησαν τους δύο νεαρούς και τους κράτησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

#Video Tragedia en Torreon; dos estudiantes atacan a profesores y alumnos dejando una fallecida y varios lesionados

Dos jóvenes con machetes irrumpieron en el plantel del ejido La Unión dejando sin vida a la subdirectora y lesionando a otros alumnos y maestros… pic.twitter.com/EzSuwurn3Q — Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) October 1, 2026

Οι δύο συλληφθέντες ανακρίνονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η αλληλουχία των γεγονότων και η συμμετοχή καθενός στην επίθεση, καθώς και για ποιο λόγο έκαναν την επίθεση. Η El País αναφέρει ότι ο εισαγγελέας έκανε λόγο για αρνητικά αισθήματα των νεαρών απέναντι στο σχολείο

Μια πόλη που έχει ξαναζήσει επίθεση σε σχολείο

Το Τορεόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο και τον Ιανουάριο του 2020, όταν ένας 11χρονος πυροβόλησε σε ιδιωτικό σχολείο, σκοτώνοντας μία εκπαιδευτικό και τραυματίζοντας συμμαθητές του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Τέτοιες επιθέσεις παραμένουν ασυνήθιστες στο Μεξικό, παρά τις σοβαρές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Τώρα, το βάρος πέφτει στην πορεία της υγείας των τραυματιών και στις απαντήσεις της έρευνας. Για τη σχολική κοινότητα, όμως, υπάρχει και η επόμενη ημέρα: η επιστροφή στις ίδιες αίθουσες, με την απώλεια μιας εκπαιδευτικού και την ανάγκη τα παιδιά να αισθανθούν ξανά ασφαλή.