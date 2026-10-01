Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σκότωσαν έξι μέλη μιας «τρομοκρατικής» οργάνωσης σήμερα, σε μια περιοχή όπου συχνά σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων σουνιτών και αυτονομιστών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Το επεισόδιο αυτό συνέβη στη Ζαχεντάν, την πρωτεύουσα της πάμφτωχης επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν και είναι σημαντικός κόμβος στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το IRNA οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν και κατάσχεσαν εκρηκτικά. Δεν διευκρίνισε σε ποια ομάδα ανήκαν τα θύματα, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

Η Τεχεράνη κατηγορεί ορισμένες ένοπλες ομάδες για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και ανάμιξη στο διασυνοριακό λαθρεμπόριο. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Haalvsh, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, ανέφερε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού από τη μια και ενόπλων ατόμων από την άλλη ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης.

Σε ένα άλλο συμβάν, ακούστηκε στη Ζαχεντάν μια έκρηξη, χωρίς να προκληθούν ζημιές, μετέδωσε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τις διοικητικές αρχές της πόλης.

Τα συμβάντα αυτά σημειώνονται ενώ η Τεχεράνη μελετά την απάντηση των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη πρότασή της για την αναβίωση της εκεχειρίας στον Κόλπο και προετοιμάζεται ταυτόχρονα για μια πιθανή επανάληψη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε ευρεία κλίμακα, έπειτα από 7 μήνες συγκρούσεων που ξεκίνησαν με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.