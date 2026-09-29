Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, η ισχύς και η επιρροή των οποίων έχουν διευρυνθεί αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδίωξαν πόλεμο με το Ιράν, κάλεσαν τους ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να απορρίψουν τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να δεχθούν μια προσφορά ειρηνικής συνύπαρξης.

Αυτά διατυπώθηκαν σήμερα σε 25σέλιδη ανοικτή επιστολή που απευθύνεται στον αμερικανικό λαό, καλώντας τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να αντιτεθούν στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και σε ξένους πολέμους και επιχειρηματολογώντας πως το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν αν η πολιτική των ΗΠΑ αλλάξει.



Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν στην επιστολή τον Τραμπ ότι αποκρύπτει τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο θεωρείται, ιδιαίτερα από το Ισραήλ, υπαρξιακή απειλή, και την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού από την Τεχεράνη του πετρελαίου του Κόλπου.



Ο εκπρόσωπος των Φρουρών Χοσεΐν Μοχεμπί δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν ελπίζει ότι η επιστολή θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των ΗΠΑ περίπου πέντε εβδομάδες πριν από τις εκλογές, αλλά ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να ακούσουν το μήνυμα.



“Ο αμερικανικός λαός δεν είναι ενημερωμένος για πολλές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι αν [οι Αμερικανοί] ήξεραν περισσότερα, θα σκέπτονταν διαφορετικά και θα έπαιρναν άλλες αποφάσεις”, είπε.

THE LATEST: Iran’s Revolutionary Guard urged Americans in a message ahead of U.S. midterm elections to take to the streets and rally against Donald Trump, claiming the U.S. president’s war in the Middle East has failed. https://t.co/t5h3PORpF4 — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 29, 2026

Ανάμεσα στους λόγους που επικαλέστηκε για να διεξαγάγει πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του οποίου πιέζεται από τους Δημοκρατικούς στις δημοσκοπήσεις, ήταν η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Την περασμένη εβδομάδα, είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι θα μπορούσε να “αφανίσει” την Ισλαμική Δημοκρατία αν επέλεγε να το κάνει.



“Ο εχθρός [οι ΗΠΑ] ξέρει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων”, είπε ο Μοχεμπί.



“Η εθνική ασφάλεια της Αμερικής και οι ζωές των στρατιωτών της εναποτίθενται σε κάποιον που δεν είναι μόνο συστηματικός ψεύτης αλλά και ένας απίστευτα άπληστος άνδρας του οποίου μοναδικό κίνητρο στη ζωή είναι η συσσώρευση μεγαλύτερου πλούτου”.

Ο Μοχεμπί αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το Ιράν έχει χάσει εν πολλοίς το πλεονέκτημά του στο Στενό του Ορμούζ, εν μέρει επειδή ο στρατός των ΗΠΑ μπόρεσε να προστατεύσει ορισμένα από τα πετρελαιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο από τον Κόλπο.



“Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μπορεί, με υψηλό κόστος, σημαντικά προβλήματα και υψηλό ρίσκο να καταφέρουν να περάσει ένα μικρό πλοίο μέσω του Στενού του Ορμούζ υπό το κάλυμμα του σκοταδιού για να εξαγάγει, ας πούμε, 100 ή 200 βαρέλια πετρελαίου δεν σημαίνει ότι το στενό είναι ανοικτό”, είπε ο Μοχεμπί.



Σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ, που αναμένεται να φθάσουν σχεδόν τα δέκα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περίπου τη μισή ποσότητα του πετρελαίου που διερχόταν από το στενό πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.