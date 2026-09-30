Τις ενστάσεις του σχετικά με το κατά πόσο η Μπέττυ Μαγγίρα προέρχεται αμιγώς από τον χώρο της μόδας εξέφρασε ο Περικλής Κονδυλάτος, σχολιάζοντας την είσοδό της στην κριτική επιτροπή του GNTM, αν και ξεκαθάρισε πως τη θεωρεί κατάλληλη για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό φορμάτ.

Σε τοποθέτησή του στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη (30.09.2026), ο σχεδιαστής κοσμημάτων ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. M’ αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή».

«Έχει κάνει πάρα πολλά, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας»

Συνεχίζοντας τον σχολιασμό του, ο Περικλής Κονδυλάτος στάθηκε στην πολυσύνθετη επαγγελματική πορεία της παρουσιάστριας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν τη κατατάσσει αμιγώς στον χώρο του fashion industry: «Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».