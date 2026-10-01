Η Κατερίνα Διδασκάλου εξήγησε γιατί έχει επιλέξει να μην κάνει αισθητικές επεμβάσεις, μιλώντας για τις ρυτίδες, την ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διατηρεί την εκφραστικότητά της ως ηθοποιός. «Η ηλικία είναι ένα νούμερο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με την εμφάνισή της καθώς περνούν τα χρόνια.

Για την ίδια, το πρόσωπο ενός ανθρώπου δεν είναι αποκομμένο από όσα έχει ζήσει. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές που έρχονται με την ηλικία αποτελούν μέρος της προσωπικής διαδρομής κάθε ανθρώπου.

«Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο, έχω γεννηθεί την ίδια ημέρα με τη Μόνικα Μπελούτσι», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Διδασκάλου.

Στη συνέχεια εξήγησε πιο συγκεκριμένα τη στάση της απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις, διευκρινίζοντας ότι δεν τις κατακρίνει ως επιλογή, αλλά θεωρεί πως δεν ταιριάζουν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δουλειά της.

«Βλέπεις ότι δεν έχω κάνει αισθητικές επεμβάσεις, δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά και εύκολα», είπε.

«Οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας»

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις ρυτίδες, συνδέοντάς τες με τις εμπειρίες που συσσωρεύει ένας άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του.

«Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε», ανέφερε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Με αυτή τη θέση, η ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις αλλαγές στην εμφάνισή της και τον λόγο για τον οποίο δεν έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν την έκφραση του προσώπου της.