Μια άγνωστη πτυχή από τα πρώτα χρόνια γνωριμίας τους στο Παρίσι μοιράστηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στην περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του βήματα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης (1.10.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο σχεδιαστής εστίασε στη νεανική εικόνα του καλλιτέχνη, σημειώνοντας: «Βέβαια τον γνώριζα τον Γιώργο, γνωριζόμασταν από πολύ μικρά. Είχε έρθει και με είχε βρει στο Παρίσι, παιδί. Πάρα πολύ αθώο παιδί ήταν και νομίζω πως αυτή την αθωότητα την κράτησε σε όλη τη ζωή του».

«Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβεις»

Πέρα από την έμφυτη αθωότητα, ο Νίκος Αποστολόπουλος στάθηκε και στις εσωτερικές διακυμάνσεις της προσωπικότητας του ερμηνευτή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην καταλάβεις ότι είχε τα δικά του σκοτάδια και τα δικά του πάθη. Και εγώ έχω πολλά σκοτάδια από μικρό παιδί. Για τον Γιώργο όμως, στα μπουζούκια να πήγαινες και να μην τον ήξερες, το καταλάβαινες».

Στο πλαίσιο της ίδιας τοποθέτησης, ο Νίκος Αποστολόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει και τα όσα δήλωσε πρόσφατα η Μαρίνα Σταυράκη, εκφράζοντας την άποψή του για την παρουσία της: «Αυτό που μ’ αρέσει στη Μαρίνα Σταυράκη είναι οι ατάκες που λέει. Αυτό που είπε για τον Γιώργο Πατούλη το βρήκα έξοχο. Λέει ωραίες ατάκες, υπερβολική είναι, ωραία γυναίκα είναι… μια χαρά. Τα ‘χει γραμμένα όλα».