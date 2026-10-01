Στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, προτού αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώ έκανε πλασμαφαίρεση, αναφέρθηκε ο προσωπικός γιατρός του τραγουδιστή.

Όπως τόνισε ο γιατρός, που ήταν και φίλος με τον καλλιτέχνη, ο Γιώργος Μαζωνάκης «ήταν υγιέστατος. Δεν είχε κανέναν λόγο να φύγει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, που μίλησε στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε υποβληθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε επέμβαση και του είχε γίνει στο νοσοκομείο πλήρης έλεγχος, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας.

Πιο αναλυτικά, ο προσωπικός γιατρός του καλλιτέχνη δήλωσε πως «ο Γιώργος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση τον Φεβρουάριο του 2026, εδώ στο Metropolitan Φαλήρου, για αφαίρεση χολής λαπαροσκοπικά. Του έγινε εξονυχιστικός έλεγχος με “διαστημικές” εξετάσεις από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Του κάναμε μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες, πλήρη αιματολογικό έλεγχο καθώς και καρδιολογικές εξετάσεις».

Σε ερώτηση για το ποια ήταν τα συμπεράσματα των εξετάσεων, ανέφερε πως «ήταν υγιέστατος. Δεν είχε κανένα λόγο να φύγει ο Γιώργος».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, σημειώνοντας ότι «οι μεταβολές μπορεί να είναι οξείες, δηλαδή να συμβούν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό και κάνουμε πάντα ελέγχους πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Δηλαδή, δεν αρκούν οι εξετάσεις προ τριμήνου ή προ τετραμήνου για να προχωρήσουμε σε μια νέα χειρουργική ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Από τις εξετάσεις όμως που έγιναν, αυτό που θέλει να πει ο γιατρός είναι ότι δεν είχε χρόνια προβλήματα, δηλαδή χρόνια νοσήματα τα οποία ενδεχομένως να έθεταν σε γενικότερο πλαίσιο σε κίνδυνο τη ζωή του».

Υπενθυμίζεται πως οι ιατροδικαστές, που έκαναν τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή, κατέληξαν σε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.

Αυτό σημαίνει πως δεν βγήκε ακριβές συμπέρασμα και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, που αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.