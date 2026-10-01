Καλεσμένος στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα, Πέμπτη 1/10, ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως «το ψέμα έχει διαλύσει την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα αποκατασταθεί μόνο εάν επαναφέρει την αλήθεια. (…) Είναι τρομερή η προπαγάνδα που γίνεται. Είναι καθημερινό θέμα, προπαγάνδα κάνει μόνο αυτός που έχει καθημερινή επαφή. Η προπαγάνδα θέλει συνέπεια».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη τον ξάφνιασε, ενώ του έκανε εντύπωση ότι οι διασώστες δεν κατάλαβαν εξ αρχής πως πρόκειται για τον τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο συζήτησης για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επισήμανε: «Δεν λαμβάνω σοβαρά άνθρωπο που μιλάει non stop παντού. Έχει σταματήσει να αφήνει τους άλλους να μιλάνε. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό που έκανε, που πήγε στην κηδεία του Μαζωνάκη. Τι συγγνώμη ζητά; Έχει κάτσει ποτέ στο γραφείο; Αφού όλη μέρα είναι στην τηλεόραση. Είναι κράτος αυτό;».

«Δεν θέλω κουβέντες με ακροδεξιούς και φασίστες. Δεν έχω να πω τίποτα απολύτως», είπε και συνέχισε: «Ο Μητσοτάκης μόνο διλήμματα βάζει. Αυτή τη στιγμή το μέγα ερώτημα είναι “δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία”; Είναι “Νέα Δημοκρατία ή Μητσοτάκης;”. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει αποκοπεί απ’ όλη την υπόλοιπη ΝΔ. Είναι ένα αυτόνομο μόρφωμα, είναι Μητσοτακιστάν. Η Ελλάδα καλείται να ζήσει ή διαφθορά ή απόλυτη φτώχεια», είπε στη συνέχεια της συνέντευξής του.