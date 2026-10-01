Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μιας πρώην τροφίμου των φυλακών του Κορυδαλλού, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει στις 14 Φεβρουαρίου του 2023 μια συναυλία μόνο για τις κρατούμενες.

Τότε, κάποιες από τις γυναίκες της φυλακής είχαν ετοιμάσει διάφορες χειροτεχνίες και πανό με αφιερώσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Πίστη – Ελπίδα – Αγάπη. Σας ευχαριστώ… Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, 14 Φεβρουαρίου 2023» είχε γράψει στην ανάρτησή του ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Όπως είπε πρώην τρόφιμος μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», οι κρατούμενες ανυπομονούσαν για τον ερχομό του Γιώργου Μαζωνάκη και ετοιμάζονταν για πολλές ημέρες. «Ετοιμαζόμασταν αρκετές μέρες, να ετοιμάσουμε τις αφίσες, να ετοιμάσουμε τη φυλακή όλη, να ετοιμάσουμε όλο το σκηνικό για να τον υποδεχθούμε. Όλες είχαμε αδυναμία στον Μαζωνάκη».

Η ίδια, σημείωσε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την ημέρα που ο αγαπημένος της τραγουδιστής την επισκέφθηκε στο κελί της: «Μας αγκάλιασε και μας φίλησε όλες, δεν άφησε καμία κοπέλα. Ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που φερόταν σαν να είναι ήδη φίλος σου κι ας μην το ήξερες ας μην τον είχες δει ποτέ από κοντά».

Στη συνέχεια, θυμάται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθισε μαζί με την ίδια και τις συγκρατούμενές της και έφαγαν όλοι μαζί σαν φίλοι, σαν να γνωρίζονταν από παλιά: «Στο δικό μας κελί, ήμασταν επτά γυναίκες και ήμασταν η μία καλύτερη από την άλλη, του είχαμε μαγειρέψει, του είχαμε φτιάξει γλυκά. Με το που βλέπει το κελί λέει “Εδώ θα κάτσω να φάω” και ήρθε κάθισε στις καρέκλες, έκατσε αρκετή ώρα μαζί μας και μίλησε στην καθεμία ξεχωριστά».

«Θυμάμαι ότι μου είπε “δεν ξέρω γιατί είστε μέσα, δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει ότι με βλέπετε και με αγαπάτε έτσι”. Αυτό τον ενδιέφερε. Επίσης, μας είπε “Θα ξαναέρθω”, αλλά δεν πρόλαβε… Να είναι καλά εκεί που είναι τουλάχιστον… Ήταν απίστευτος άνθρωπος γι’ αυτό και έχουν στενοχωρηθεί τόσο πολύ όλες οι κρατούμενες, ακόμη και αυτές που είναι ακόμα μέσα».

Τέλος, όπως ανέφερε η ίδια, έχει κηρυχθεί πένθος για 40 ημέρες στις φυλακές, «το είχαν ορκιστεί».

Οι κρατούμενες «έχουν εξαγριωθεί πάρα πολύ» τώρα που η κατηγορούμενη γιατρός είναι στις φυλακές Κορυδαλλού. «Το ξέρουν όλοι εκεί μέσα απλά προσπαθούν να την προστατεύσουν να μην κατέβει κάτω στις φυλακές. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί όλο αυτό, δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα δηλαδή ότι αυτή αφαίρεσε τη ζωή του Μαζωνάκη».