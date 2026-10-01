Τους επέλεξε για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, βοήθησε να διαμορφωθεί μια ισχυρή συντηρητική πλειοψηφία και τώρα δηλώνει ότι το μετάνιωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται κατά των τριών δικαστών που πρότεινε στην πρώτη του θητεία, με ένα παράπονο που επανέρχεται στη συνέντευξή του στο Time: ψηφίζουν εναντίον του πολύ συχνά.

Οι Νιλ Γκόρσατς, Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και Μπρετ Κάβανο βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της κριτικής του προέδρου, μετά από αποφάσεις που έβαλαν εμπόδια σε κυβερνητικές επιδιώξεις. Όταν ρωτήθηκε εάν μετανιώνει που τους πρότεινε, η απάντησή του ήταν σύντομη: «Ναι. Ναι».

«Τι μπορώ να κάνω; Εγώ τους διόρισα»

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Time.

Ο Τραμπ εξήγησε τη δυσαρέσκειά του συνδέοντας την επιλογή των δικαστών με τις αποφάσεις τους:

«Τι μπορώ να κάνω; Εγώ τους διόρισα. Ψηφίζουν εναντίον μου πολύ συχνά. (…) Τους έδωσα μια ισόβια θέση και ψηφίζουν εναντίον μου συχνά».

Πρόκειται για τους ίδιους διορισμούς που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συντηρητικής πλειοψηφίας 6–3, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο ανώτατο δικαστικό όργανο των ΗΠΑ. Η ιδεολογική αυτή πλειοψηφία, ωστόσο, δεν μεταφράζεται σε αποδοχή κάθε απόφασης της κυβέρνησής του.

«Δεν θέλω αφοσίωση, θέλω καλές αποφάσεις»

Η συζήτηση πήρε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν τέθηκε το ζήτημα της αφοσίωσης.

«Μου αρέσει η αφοσίωση, ναι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αυτό ζητά από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν θέλω αφοσίωση. Θέλω καλές αποφάσεις».

Η ανταλλαγή αυτή αποτυπώνει την ένταση στη σχέση του με το Δικαστήριο: από τη μία υπενθυμίζει ότι ο ίδιος επέλεξε τους τρεις δικαστές και από την άλλη αρνείται ότι περιμένει προσωπική αφοσίωση.

Η επιστολική ψήφος άνοιξε νέο μέτωπο

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε να εφαρμοστούν αυστηρότεροι περιορισμοί στην επιστολική ψήφο ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ αντέδρασε με ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστές που είχε επιλέξει είχαν αλλάξει:

«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους».

Οι δασμοί είχαν προηγηθεί

Η σύγκρουση είχε ήδη οξυνθεί τον Φεβρουάριο, όταν το Δικαστήριο ακύρωσε τους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ, κρίνοντας παράνομη την επιβολή τους με βάση νόμο για καταστάσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Στην πλειοψηφία των έξι δικαστών έναντι τριών συμμετείχαν οι Γκόρσατς και Μπάρετ, στους οποίους ο πρόεδρος είχε επιτεθεί ιδιαίτερα έντονα μετά την απόφαση.

Οι νέες δηλώσεις δείχνουν ότι η αντιπαράθεση παραμένει ανοιχτή. Οι τρεις επιλογές που άφησαν βαθύ συντηρητικό αποτύπωμα στο Δικαστήριο αποτελούν πλέον και πηγή απογοήτευσης για τον Τραμπ, κάθε φορά που οι κρίσεις τους περιορίζουν την πολιτική του.