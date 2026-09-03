Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε εκ νέου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να της επιτραπεί να εφαρμόσει νέους, αυστηρότερους κανόνες για την επιστολική ψήφο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε την Πέμπτη επείγον αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να αρθεί η προσωρινή απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού Ίντιρα Ταλουάνι στη Βοστώνη, η οποία εμποδίζει την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς.

Οι επίμαχες αλλαγές υιοθετήθηκαν κατόπιν εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ τον Μάρτιο και προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη διακίνηση των ψηφοδελτίων μέσω ταχυδρομείου.

Βάσει των νέων κανόνων, οι πολιτείες θα πρέπει να παραδίδουν στην USPS καταλόγους με τους ψηφοφόρους που πρόκειται να λάβουν επιστολικό ψηφοδέλτιο. Παράλληλα, τόσο οι φάκελοι αποστολής όσο και εκείνοι με τους οποίους επιστρέφονται οι ψήφοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και να διαθέτουν μοναδικούς γραμμωτούς κώδικες.

Η USPS θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη διακίνηση ψηφοδελτίων που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή αφορούν ψηφοφόρους των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους που έχουν υποβάλει οι πολιτείες.

Φόβοι για απόρριψη νόμιμων ψήφων

Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτείες που κυβερνώνται κυρίως από Δημοκρατικούς, καθώς και από οργανώσεις προάσπισης του εκλογικού δικαιώματος, οι οποίες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Οι επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν ότι η εφαρμογή του τόσο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και να εμποδίσει χιλιάδες πολίτες να ασκήσουν νόμιμα το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου.

Η Ταλουάνι είχε εκδώσει στις 27 Αυγούστου προσωρινή απόφαση διάρκειας 14 ημερών με την οποία μπλόκαρε τους νέους κανόνες. Η δικαστής έκρινε ότι είναι πιθανό να παραβιάζουν το αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο αναθέτει στις πολιτείες την αρμοδιότητα διεξαγωγής των εκλογών, ενώ επισήμανε ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσαρμογή των πολιτειών στις νέες απαιτήσεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε αρχικά σε ομοσπονδιακό εφετείο ζητώντας την αναστολή της απόφασης, ωστόσο δεν περίμενε την ετυμηγορία του και απευθύνθηκε απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας και, στο αίτημά της προς τους ανώτατους δικαστές, κάνει λόγο για σημαντική ομοσπονδιακή πολιτική με στόχο την αποτροπή της χρήσης του ταχυδρομικού συστήματος για εκλογική νοθεία.

Η δεύτερη «μάχη» στο Ανώτατο Δικαστήριο

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που η κυβέρνηση Τραμπ απευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στις 24 Αυγούστου, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε άρει προηγούμενη δικαστική απαγόρευση που εμπόδιζε την εφαρμογή του διατάγματος του Τραμπ. Η απόφαση εκείνη, ωστόσο, βασίστηκε σε διαδικαστικούς λόγους και οι δικαστές δεν αποφάνθηκαν επί της νομιμότητας των περιορισμών, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για νέες προσφυγές.

Μετά την έκδοση των τελικών κανονισμών από την USPS ακολούθησε νέος γύρος δικαστικών προσφυγών, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή τους από την Ταλουάνι.

Η διαμάχη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς απομένουν περίπου δύο μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η επιστολική ψήφος χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στις ΗΠΑ. Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η Ταχυδρομική Υπηρεσία διαχειρίστηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, ενώ περίπου το 30% των ψηφοφόρων επέλεξε να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου.