Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Πέμπτη 24/9 από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, την άρση των περιορισμών ως προς τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Η κυβέρνηση προσέφυγε με διαδικασία κατεπείγοντος στο δικαστήριο, στο οποίο έχουν αποφασιστική πλειοψηφία συντηρητικοί δικαστικοί, έπειτα από απόφαση εφετείου τη 18η Σεπτεμβρίου που ουσιαστικά επιβεβαίωσε απόφαση που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο από ομοσπονδιακό δικαστή της Βοστόνης (βορειοανατολικά).

Ο δικαστής αυτός, ο Μπράιαν Μέρφι, είχε τότε κρίνει πως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν απελάσεις σε χώρες διαφορετικές από τις πατρίδες τους πρέπει να μπορούν να επικαλεστούν τον κίνδυνο να υποστούν διωγμούς ή βασανιστήρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP αντιτείνει ότι οι απελάσεις σε τρίτες χώρες αποτελούν «απαραίτητο εργαλείο» για να διώξει από τη χώρα αλλοδαπούς που χαρακτηρίζει «τους χειρότερους αλλοδαπούς εγκληματίες».

Ο νομικός σύμβουλός της, Τζον Σάουερ, αναφέρθηκε σε «ουσιαστικά επιμελητειακά προβλήματα» εξαιτίας της πρωτόδικης απόφασης και αξίωσε το Ανώτατο Δικαστήριο «να σταματήσει αυτό το χάος».

Για παράδειγμα, «το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας μας ενημέρωσε ότι ήδη ακύρωσε πτήση προς τρεις χώρες που θα μετέφερε 70 αλλοδαπούς» που έχουν σε βάρος τους «ποινικές καταδίκες», πρόσθεσε.

Υπερασπίστηκε τις νέες κατευθύνσεις, που όρισε το 2025 το υπουργείο ως προς τις απελάσεις σε τρίτες χώρες, που χαρακτηρίστηκαν «παράνομες» από τον δικαστή Μέρφι και από το εφετείο.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι απελάσεις σε τρίτες χώρες επιτρέπονται υπό τον όρο και μόνο ότι η εκάστοτε χώρα υποδοχής εγγυάται ότι τα πρόσωπα υπό απέλαση «δεν θα υποστούν διωγμούς ούτε θα βασανιστούν» και ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θεωρεί τις εγγυήσεις αυτές «αξιόπιστες», χωρίς δυνατότητα έφεσης ή αμφισβήτησης.

Όταν η εκτελεστική εξουσία θεωρεί πως μια τρίτη χώρα ούτε βασανίζει ούτε υποβάλλει σε διωγμούς οποιονδήποτε, αυτό οφείλει να θεωρείται αληθές, να «δημιουργεί πίστη», επιχειρηματολόγησε ο κ. Σάουερ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε ως το βράδυ της Δευτέρας προθεσμία στην αντίδικη πλευρά για να απαντήσει.

Το διακύβευμα είναι το αν «η κυβέρνηση μπορεί, απροειδοποίητα, να απελαύνει κάποιον σε χώρα (…) όπου μπορεί να υποστεί διωγμό ή βασανιστήρια», εξηγούσε ο δικαστής Μέρφι στην απόφασή του τον Φεβρουάριο.

Έκρινε ότι οι άνθρωποι που αφορούν αποφάσεις απέλασης σε τρίτες χώρες πρέπει να προειδοποιούνται, κατόπιν να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο δικαστής διέταξε να ανασταλεί το 2025 η απέλαση ομάδας μεταναστών, υπηκόων κυρίως χωρών της Ασίας, στο Νότιο Σουδάν, χώρα φτωχή και βυθισμένη σε αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις.

Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου προσέφυγε επειγόντως η κυβέρνηση Τραμπ, ενέκρινε την απέλαση στο Νότιο Σουδάν, όπου μεταφέρθηκαν οι μετανάστες τον Ιούλιο του 2025.