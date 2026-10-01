Σε μια εποχή που οι υψηλές τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των ελληνικών νοικοκυριών, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να απαντά με πράξεις, κάνοντας τις εβδομαδιαίες αγορές πιο προσιτές από ποτέ. Με κεντρικό μήνυμα «Το πιο οικονομικό καρότσι, γιατί αξίζει!», η εταιρεία αναδεικνύει τη διαχρονική της αφοσίωση να προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας κορυφαίες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών και διαφάνεια.

Ανεξάρτητη έρευνα IWD: Επιβεβαίωση για το πιο οικονομικό καρότσι

Η δέσμευση της Lidl Ελλάς για το πιο οικονομικό καρότσι επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έρευνα της ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών IWD. Στο πλαίσιο δειγματοληψίας τιμών σε 44 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε σε 4 καταστήματα της Αθήνας (δύο Lidl και δύο ανταγωνιστικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ) κατά την περίοδο 31.08.2026 – 05.09.2026, το συνολικό κόστος του καροτσιού της Lidl αναδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο.

Το όφελος για τους καταναλωτές προκύπτει απευθείας από τη διαφορά του συνολικού κόστους των 44 βασικών προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή της Lidl Ελλάς προσφέρει απτή και μετρήσιμη εξοικονόμηση στις καθημερινές αγορές.

Παράταση της ενέργειας «Δώρο ο ΦΠΑ» και τον Οκτώβριο

Συνεχίζοντας τη στρατηγική στήριξης των καταναλωτών, η Lidl Ελλάς δίνει περαιτέρω ώθηση στην εξοικονόμηση των νοικοκυριών. Μετά την επιτυχημένη έναρξη της ενέργειας τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοινώνει την παράταση της πρωτοβουλίας «Δώρο ο ΦΠΑ» για όλο τον μήνα Οκτώβριο σε πάνω από 50 βασικά προϊόντα.

Άμεση μείωση στο ράφι: Η έκπτωση είναι ίση με την αξία του ΦΠΑ και εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πάνω από 50 βασικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης.

Η έκπτωση είναι ίση με την αξία του ΦΠΑ και εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πάνω από 50 βασικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης. Πανελλαδική ισχύς: Οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Οι μειωμένες τιμές θα ισχύουν σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς: Κάθε νοικοκυριό απολαμβάνει ποιοτικές επιλογές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Σταθερά δίπλα στον καταναλωτή με διαφάνεια και συνέπεια

Η Lidl Ελλάς παραμένει προσηλωμένη στο να κρατά τις τιμές χαμηλά και τις αγορές προσιτές για κάθε οικογένεια. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη υπεροχή του καροτσιού της με στοχευμένες ενέργειες όπως το «Δώρο ο ΦΠΑ», η εταιρεία συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη ότι το πιο οικονομικό καρότσι βρίσκεται σταθερά στα Lidl — γιατί αξίζει!

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