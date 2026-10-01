Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον απόηχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με φόντο τις εξελίξεις σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξεταστεί η κατάσταση γύρω από την ελληνική Πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί επίσης η πορεία υλοποίησης του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, μετά και τη συμφωνία με το Ισραήλ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ΚΥΣΕΑ θα συζητηθούν τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, ζητήματα που επηρεάζουν το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με την κυβέρνηση να εξετάζει τα νέα δεδομένα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.