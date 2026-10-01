Αναστάτωση προκάλεσε στη Νικήτη Χαλκιδικής η εμφάνιση ενός λύκου, ο οποίος περιφερόταν στον οικισμό και τρόμαξε μόλις αντίκρισε άνθρωπο.

Το halkidikinews.gr δημοσίευσε σχετικό βίντεο, αναφέροντας ότι η εικόνα δεν επιτρέπει ασφαλή ταυτοποίηση του είδους του ζώου, όμως οι κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως λύκο.

Όπως ανέφεραν, νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτό στην περιοχή του Βιολογικού, με έναν κάτοικο να υποστηρίζει ότι το είδε να κινείται έχοντας μια γάτα στο στόμα.

Η νέα εμφάνιση προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η Νικήτη δεν έχει ακόμη αδειάσει από κόσμο, παρά την ολοκλήρωση της κύριας τουριστικής περιόδου.

Τουρίστες εξακολουθούν να κυκλοφορούν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ στους δρόμους κινούνται και κάτοικοι της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τα παιδιά που επιστρέφουν αργά το βράδυ από τα φροντιστήρια, καθώς η παρουσία ενός μεγάλου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για την καθημερινή μετακίνηση.

Οι κάτοικοι, όπως μεταφέρουν στο halkidikinews.gr, αρχίζουν πλέον να ανησυχούν έντονα, καθώς μέχρι σήμερα οι αναφορές για άγριο ζώο είχαν συνδεθεί κυρίως με την περιοχή του Νέου Μαρμαρά.

Τώρα, όπως λένε, το φαινόμενο εμφανίζεται και στη Νικήτη, μέσα μάλιστα στον κατοικημένο ιστό.

Η εικόνα αυτή είναι που τους κάνει να ζητούν να υπάρξει άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ζώο κινείται στην περιοχή και αν πρόκειται για το ίδιο ζώο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενα περιστατικά.