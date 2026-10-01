Tην αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο 40% των μετακινήσεων στην Αττική, με διπλασιασμό των οδηγών στους 6.000, θέτει ως στόχο ο ΟΑΣΑ. Παράλληλα, η ΣΤΑ.ΣΥ. υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 700 εκατ. ευρώ, ενώ η ΟΣΥ προωθεί την εκπαίδευση νέων οδηγών, την προμήθεια, μεταξύ άλλων, 53 λεωφορείων υδρογόνου, σχεδιάζοντας παράλληλα την «είσοδό» της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ανωτέρω αναδείχτηκαν στο πάνελ «Αστικές συγκοινωνίες – αστική κινητικότητα: Επενδύσεις, καινοτομία και η νέα εμπειρία του επιβάτη» στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026.

Αντ. Κεραστάρης, ΟΑΣΑ: Στόχος 6.000 οδηγοί και μερίδιο 40% στις μετακινήσεις

Η ζήτηση είναι ανάλογη της προσφοράς, καθώς όσο βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο περισσότερο οι πολίτες προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δήλωσε ο Αντώνης Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, προσθέτοντας, πάντως, πως η αύξηση καυσίμων δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού στηρίζεται στην επαφή με τους επιβάτες – ο ΟΑΣΑ εξυπηρετεί σχεδόν 1,2 εκατ. ημερησίως -, στη ψηφιακή επικοινωνία με αυτούς και στη διάδραση. Σε αυτό το πλαίσιο, έως το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την προμήθεια τρόλεϊ νέας γενιάς και ηλεκτρικών λεωφορείων.

Ο ΟΑΣΑ κατέχει σήμερα μερίδιο 30% επί των μετακινήσεων στην Αττική, με τον οργανισμό να στοχεύει στο 40%. «Ένας τέτοιος στόχος απαιτεί κατάλληλες υποδομές, περισσότερους συρμούς και εργαζόμενους, για αυτό και προγραμματίζουμε να διπλασιάσουμε τους οδηγούς, στους 6.000 σε όλες τις συγκοινωνίες της Αττικής, σε ορίζοντα πενταετίας», αποκάλυψε ο κ. Κεραστάρης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν φιλόδοξο στόχο. Σημείωσε επίσης ως σημαντική τη βελτίωση της μετακίνησης εντός αστικού ιστού, χαρακτηρίζοντας κομβική τη χρήση των λεωφορειολωρίδων. «Βάσει μελετών, έχουμε εντοπίσει και θα προτείνουμε συγκεκριμένες περιοχές για την επέκταση των λεωφορειολωρίδων στην κανονική ροή των οδών», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι οι κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στα λεωφορεία είναι αρκετές για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων.

Αθ. Κοτταράς, ΣΤΑ.ΣΥ.: Επενδύουμε 700 εκατ. ευρώ σε μετρό και ηλεκτρικό έως το 2030

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 700 εκατ. ευρώ έως το 2030, με αιχμή την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και των υποδομών, την αύξηση των δρομολογίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, υλοποιεί η ΣΤΑ.ΣΥ., όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Κοτταράς. Το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για το μετρό της Αθήνας, το οποίο καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ιστορία του. Η αύξηση διαμορφώνεται σταθερά στο 7% τα τελευταία χρόνια, αντιστοιχώντας σε 40.000-50.000 περισσότερους επιβάτες ημερησίως ανά έτος, εικόνα που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του οκταμήνου. Το επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2030 περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τροχαίο υλικό, επιδομή, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και προσβασιμότητα. Ήδη, έχουν αντικατασταθεί 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο μετρό της Αθήνας, με στόχο τα 37 χλμ., ενώ δρομολογούνται διαγωνισμοί για σηματοδότηση, πυρανίχνευση και ανακατασκευή και εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 συρμούς πρώτης γενιάς. Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για 19 συνολικά νέους συρμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Γραμμή 1, δηλαδή τον ηλεκτρικό. Ο πρώτος αναβαθμισμένος «πράσινος» συρμός παραλαμβάνεται έως την Παρασκευή και αναμένεται να βγει στις ράγες την επόμενη εβδομάδα και θα ακολουθήσει η σταδιακή παραλαβή των υπολοίπων με την σύμβαση να ολοκληρώνεται το 2027. Προωθείται επίσης διαγωνισμός για την αναβάθμιση ακόμη 10 συρμών του 1993, καθώς και παρεμβάσεις σε σταθμούς και στη γέφυρα Πουλόπουλου (Πετράλωνα). Στο μέτωπο της εισιτηριοδιαφυγής, οι έλεγχοι έχουν τετραπλασιαστεί, φτάνοντας τους 600.000 μηνιαίως από περίπου 150.000 παλαιότερα. Σύμφωνα με τον κ. Κοτταρά, η εντατικοποίηση των ελέγχων και το tap & pay έχουν συμβάλει στην αλλαγή της κουλτούρας.

Στ. Αγιάσογλου, ΟΣΥ: Η ΟΣΥ «εισέρχεται» στην ηλεκτρική ενέργεια, μεγάλη ζήτηση στη Σχολή Οδηγών

Ο Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η ΟΣΥ ετοιμάζεται να «εισέλθει» στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι να εκμεταλλευτεί τους διάσπαρτους υποσταθμούς που έχει στο κέντρο της Αθήνας από το δίκτυο των τρόλεϊ και να παρέχει ρεύμα και σε ιδιώτες. Όπως είπε, το εγχείρημα βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και οι ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Επίσης, ο κ. Αγιάσογλου ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας της σχολής οδηγών της ΟΣΥ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών. «Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για 167 θέσεις υποβλήθηκαν περισσότερες από 650 αιτήσεις», τόνισε ο κ. Αγιάσογλου. Μέσω της Σχολής Οδηγών, η ΟΣΥ θα δώσει τη δυνατότητα σε μη επαγγελματίες οδηγούς να εκπαιδευτούν κατάλληλα και δωρεάν με την προϋπόθεση να αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας για πέντε έτη. Ο κ. Αγιάσογλου εκτίμησε πάντως ότι οι οδηγοί αυτοί θα παραμείνουν στην εταιρεία και μετά το πέρας της πενταετίας. Οι προσλήψεις έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό, που έχει δημιουργηθεί στην εταιρεία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ, η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να πετύχει τον στόχο της για την παροχή ενός ποιοτικού προϊόντος, μειώνοντας παράλληλα τις χρονοαποστάσεις.

Σχετικά με το υδρογόνο ο κ. Αγιάσογλου επισήμανε ότι ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 3 πρώτων λεωφορείων υδρογόνου, με τη δαπάνη να καλύπτεται με χρηματοδότηση από την ΕΕ, μέσω του προγράμματος Horizon Europe και του project TRIERES. «Τα λεωφορεία θα ενταχθούν στα δρομολόγια και θέλουμε να εξετάσουμε πώς θα λειτουργήσουν σε μεταφορές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες», εξήγησε ο κ. Αγιάσογλου. Προσέθεσε πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί και ένας νέος διαγωνισμός για 50 ακόμη λεωφορεία υδρογόνου, με τη σχετική χρηματοδότηση να έχει εγκριθεί. Όσον αφορά στο σύστημα tap and pay, ο κ. Αγιάσογλου τόνισε πως έχει βοηθήσει στη μείωση της εισιτηροδιαφυγής, παράλληλα με την αύξηση των ελέγχων. «Στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα, αλλά να αλλάξουμε τη νοοτροπία του πολίτη», συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ.

Αν. Κουζής, ΟΣΕΘ: Επόμενος στόχος του ΟΣΕΘ ο περαιτέρω εξηλεκτρισμός των αστικών λεωφορείων

Ο περαιτέρω εξηλεκτρισμός του στόλου αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης αποτελεί το επόμενο βήμα για τον ΟΣΕΘ, σύμφωνα με τον Ανάργυρο Κουζή, διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού. Όπως είπε, το 2024 παρελήφθησαν 110 ηλεκτρικά λεωφορεία 12 μέτρων και επιπλέον 50 αρθρωτά αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία 18 μέτρων, ενώ τέλη του περασμένου Αυγούστου εγκρίθηκε, μέσω του «Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα», το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ το οποίο θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στις αστικές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τον κ. Κουζή, μέσω αυτού του προγράμματος από την προμήθεια των συνολικά 211 αστικών λεωφορείων, τα 110 θα κατευθυνθούν στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του αστικού στόλου. «Περίπου σε 1,5 χρόνο θα διαθέτουμε ένα μεγάλο ποσοστό εξηλεκτρισμένου στόλου αστικών λεωφορείων», συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας το όραμα και την αποστολή του ΟΣΕΘ, ο κ. Κουζής επεσήμανε ότι στόχος του Οργανισμού είναι να προσφέρει στο επιβατικό κοινό της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης ένα ενιαίο, συνεχές και διαλειτουργικό σύστημα δημόσιας μεταφοράς. Συμπλήρωσε δε ότι «Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη διάγουμε ένα μεταβατικό στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες». Χαρακτήρισε το μετρό τη «ραχοκοκαλιά» των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι πρέπει να καταστεί διαλειτουργικό με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, κυρίως με τα αστικά λεωφορεία. Όπως είπε, «στόχος είναι να έχουμε στους δρόμους περί τα 12.000 λιγότερα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τη λειτουργία των 5 νέων σταθμών από την επέκταση προς Καλαμαριά παρατηρείται μια αύξηση της τάξης των 20.000 επιπλέον επιβατών». Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο ΟΣΕΘ εργάζεται πάνω στους εξής πυλώνες: την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, την υλοποίηση εντός των επόμενων μηνών του ενιαίου εισιτηρίου, την επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος τηλεματικής.

Δ. Σαπίδης, Siemens Mobility: Το πιλοτικό μέτρο ανάκτησης ενέργειας από το φρενάρισμα του μετρό

Το πρωτοποριακό σύστημα ανάκτησης και αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το φρενάρισμα των συρμών του μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα της Γραμμής 1, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Mobility AE και Country Head Smart Infrastructure της Siemens AE, Δήμος Σαπίδης. Αναφερόμενος στην συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ. στις Γραμμές 1,2 και 3 του μετρό, ο κ. Σαπίδης τόνισε ότι ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι η αξιοποίηση της ενέργειας που μέχρι πριν από λίγους μήνες χανόταν κατά τη διαδικασία πέδησης των συρμών. Όπως εξήγησε, όταν ένας συρμός φρενάρει, παράγεται σημαντική ποσότητα ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μπορεί να φτάσει σε ισχύ περίπου 1MW ανά 10 δευτερόλεπτα.

Η Siemens Mobility έχει εγκαταστήσει στη Γραμμή 1 ένα σύστημα ανάκτησης της ενέργειας πέδησης, με στόχο η ενέργεια που παράγεται κατά την επιβράδυνση των συρμών να κατευθύνεται απευθείας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. «Η τεχνολογία έχει ήδη περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην πράξη, καθώς το σύστημα έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Siemens Mobility. Όπως ανέφερε, μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικά αποτελέσματα, με την εξοικονόμηση να φτάνει περίπου τις 50MWh από τη γραμμή 1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αστικών μεταφορών. «Στη Siemens Mobility λέμε “ναι” στη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα είναι πλέον εφικτή και είναι εδώ», επισήμανε ο κ. Σαπίδης, λέγοντας ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι πλέον η συνεργασία όλων αυτών των τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι μόνο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη».

Ά. Τοπαλίδου, Freenow by Lyft: Θέλουμε βιώσιμες, απλές και έξυπνες μετακινήσεις για τις πόλεις του μέλλοντος

Στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στον ρόλο της τεχνολογίας στις μετακινήσεις της επόμενης ημέρας αναφέρθηκε η γενική διευθύντρια της Freenow by Lyft Ελλάδας, Άσπα Τοπαλίδου. Όπως ανέφερε, η ζήτηση είναι πλέον ισορροπημένη στη διάρκεια της ημέρας, προερχόμενη τόσο από τους κατοίκους όσο και από τουρίστες, ενώ καταγράφεται αύξηση και τις βραδινές ώρες χάρη σε μέτρα όπως η 24ωρη λειτουργία του μετρό. «Η Αθήνα τα πάει καλά ως προορισμός. Περισσότεροι τουρίστες σημαίνουν περισσότερους επιβάτες», σημείωσε. Η πλατφόρμα διαθέτει 3 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία διετία έχει καταγράψει ρεκόρ σε δείκτες απόδοσης.

Η ένταξη της Freenow στην παγκόσμια πλατφόρμα Lyft, υπογράμμισε ότι «σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία, ενισχύοντας την πρόσβαση σε διεθνή τεχνολογία, τεχνογνωσία και νέες δυνατότητες στον χώρο της αστικής κινητικότητας». «Οι ψηφιακές πλατφόρμες ήρθαν για να μείνουν», τόνισε, ζητώντας παράλληλα σαφές φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει ισότιμο ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνει νέες επενδύσεις στην Ελλάδα. Για το μέλλον των αστικών μετακινήσεων, περιέγραψε «ένα οικοσύστημα όπου τα διαφορετικά μέσα μετακίνησης, όπως το μετρό, τα λεωφορεία, τα ταξί και τα ποδήλατα, θα λειτουργούν συνδυαστικά και θα συμπληρώνουν το ένα το άλλο, ώστε να πείσουν τον Έλληνα να αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι». Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως ταξί. «Θέλουμε βιώσιμες, απλές και έξυπνες μετακινήσεις για τις πόλεις του μέλλοντος», κατέληξε.

Δ. Παπαχλιμίντζος, Bolt: Αναπτύσσεται η ζήτηση για υπηρεσίες ταξί

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά διαβλέπει η Bolt, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα από τον Φεβρουάριο του 2025, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της και την ενίσχυση των υπηρεσιών μετακίνησης που προσφέρει. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Παπαχλιμίντζος, Operations Manager Greece & Cyprus της Bolt, η εταιρεία, ξεκίνησε από την Εσθονία με αντικείμενο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αξιόπιστες υπηρεσίες ταξί και εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 200 εκατ. επιβάτες παγκοσμίως, ενώ δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς μετακίνησης, από τις υπηρεσίες ταξί έως τη μικροκινητικότητα. Η Bolt, η οποία εισήλθε σχετικά πρόσφατα στην ελληνική αγορά, εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης μεταξύ της Αθήνας, της ηπειρωτικής χώρας και των νησιωτικών προορισμών. Κατά τη διάρκεια του 2026, η Bolt εξυπηρέτησε στην Ελλάδα πελάτες από περισσότερες από 148 χώρες, με τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και την Κρήτη, περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται παράλληλα με την Αθήνα, να συγκεντρώνουν σημαντική ζήτηση.

Στις προτεραιότητες της Bolt περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις βραδινές ώρες. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει υπηρεσίες που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαχλιμίντζο, το μετρό και τα λεωφορεία δεν καλύπτουν πάντοτε το σύνολο μιας διαδρομής έως τον τελικό προορισμό του επιβάτη. Σε αυτό το πεδίο, οι υπηρεσίες ταξί μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη του τελευταίου τμήματος της μετακίνησης, ενισχύοντας τη διασύνδεση των διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Επίσης, μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκούς φορείς στο εξωτερικό η Bolt εστιάζει στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για τις μεταφορές. Αυτές οι στοχευμένες δράσεις, που γίνονται στο εξωτερικό, υπάρχει πρόθεση να έρθουν και στην Ελλάδα, όπου εισάγονται συνεχώς νέες λύσεις.