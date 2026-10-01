Μια εφιαλτική νύχτα έζησε μια οικογένεια τριών ατόμων στον Καρτερό Ηρακλείου, όταν κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους τα ξημερώματα της Πέμπτης (01.10.2026), την ώρα που όλοι βρίσκονταν στα κρεβάτια τους.

Ο δυνατός κρότος μέσα στη νύχτα προκάλεσε πανικό στον πατέρα, τη μητέρα και την κόρη, οι οποίοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:30, ενώ στην περιοχή του Ηρακλείου επικρατούσε έντονη κακοκαιρία με ισχυρή βροχόπτωση, αστραπές και βροντές. Η Κρήτη βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (30.09.2026) στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Λίγες ώρες μετά το χτύπημα, ο πατέρας της οικογένειας, Αντώνης Πετράκης, ανέβηκε στην ταράτσα και διαπίστωσε το μέγεθος της ζημιάς. Η καμινάδα είχε σκιστεί από τον κεραυνό, ενώ σημαντικές φθορές υπέστη και το τζάκι του σπιτιού, καθώς το ηλεκτρικό φορτίο φαίνεται πως έφτασε μέχρι το εσωτερικό του.

«Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα»

Ο Αντώνης Πετράκης μίλησε στο Cretalive.gr για τις στιγμές αγωνίας που έζησε μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του.

Όπως περιέγραψε, παρά την έντονη καταιγίδα που βρισκόταν σε εξέλιξη, κανείς στην οικογένεια δεν περίμενε ότι ένας κεραυνός θα χτυπούσε το ίδιο τους το σπίτι.

«Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε. Ήταν γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα. Έριχνε νερό με το τουλούμι. Ακουγόντουσαν αστραπές, βροντές. Αλλά πού να φανταστούμε ότι θα έπεφτε κεραυνός στην καμινάδα μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τον κρότο ως τόσο δυνατό, ώστε η πρώτη σκέψη της οικογένειας ήταν πως είχε σημειωθεί έκρηξη.

«Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο. Πεταχτήκαμε έντρομοι κι εγώ, και η σύζυγος και η κόρη μας, από τα κρεβάτια. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Ότι μας βομβάρδισαν! Τόσο εκκωφαντικός ήταν ο κρότος», είπε.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν ήδη εμφανείς ζημιές στην περιοχή του τζακιού, ωστόσο εκείνη τη στιγμή η οικογένεια δεν μπορούσε να καταλάβει την αιτία.

Η καμινάδα είχε σκιστεί από τον κεραυνό

Η εικόνα που αντίκρισε ο πατέρας το πρωί αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί.

Όπως ανέφερε, περίπου στις 07:30 με 08:00 ανέβηκε στην ταράτσα και είδε την καμινάδα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από το χτύπημα του κεραυνού.

«Κι εκεί είδα την καμινάδα σκισμένη από κεραυνό! Ο κεραυνός πέρασε μάλιστα μέχρι κάτω μέσα στο τζάκι», περιέγραψε.

Παρά το σοκ και τις ζημιές που προκλήθηκαν, η οικογένεια στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Άλλο να το λέω και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου. Ευτυχώς είχαμε τύχη βουνό, που έπεσε στην καμινάδα και δεν είχαμε… χειρότερα. Είχαμε πραγματικά… Άγιο όπως λένε!», σημείωσε ο Αντώνης Πετράκης.