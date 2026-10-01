Μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη ετοίμασε ξανά βαλίτσες και αναχώρησε για έναν νέο ταξιδιωτικό προορισμό.

Η γνωστή influencer αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι είχε οργανώσει εδώ και καιρό μια απόδραση μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και πως περίμενε με ανυπομονησία να έρθει η ώρα του ταξιδιού.

Το ζευγάρι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (01.10.2026), ωστόσο η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να μην αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή πού ακριβώς ταξιδεύουν.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην πίστη της στο «κακό μάτι» και την αρνητική ενέργεια, κάτι που φαίνεται πως την έκανε να κρατήσει τον προορισμό μακριά από τα social media μέχρι να φτάσουν εκεί.

«Έχω τέλεια διάθεση γιατί φεύγουμε με τον Robe ταξιδάκι και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περίμενα», έγραψε σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Σε άλλο μήνυμά της προς τους followers της, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Καλημέρα, έχω ξυπνήσει σε τέλειο φανταστικό mood γιατί σήμερα πηγαίνω με τον Robe ταξίδι. Ένα ταξίδι που περιμένω πάρα πολύ καιρό. Θα σου πω τον προορισμό εν συνεχεία».

Η influencer αναμένεται να αποκαλύψει τον προορισμό της νέας απόδρασης όταν το ζευγάρι φτάσει στον τελικό προορισμό του.

Η απάντησή της για τη δουλειά και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή της, η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί στα social media σχετικά με το αν εργάζεται.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς προέκυψε η συγκεκριμένη φήμη και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε, είναι full time μητέρα, ιδιοκτήτρια εταιρείας ρούχων, ασχολείται με την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων, δραστηριοποιείται στη διαφήμιση και ως content creator, ενώ έχει επίσης κρουασανάδικο στο Παρίσι.

Έτσι, λίγο πριν από τη νέα της ταξιδιωτική απόδραση, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την επαγγελματική της δραστηριότητα.