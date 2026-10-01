Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή την Πέμπτη (01.10.2026), με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται σε υψηλούς τόνους τόσο με τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε αιχμές προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του κόμματός του σε ζητήματα που αφορούν τα Τέμπη, αλλά και για την παρουσία του δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, επανέφερε στη συζήτηση αναφορά στον γιο του υπουργού Ανάπτυξης, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Απευθυνόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον επέκρινε για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Ανδρουλάκη, αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, αυτά δεν μπορείτε να τα καταπίνετε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα μπάσκετ, λέγοντας: «Έτσι θα κάνετε αντιπολίτευση, με διαβεβαιώσεις και θέαση μπάλας με τον κ. Σχοινά;».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα η συζήτηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα έντονη προσωπική αντιπαράθεση.

Θεοδωρικάκος: «Δεν θα ξανααναφέρετε εδώ μέσα τον γιο μου»

Ο υπουργός Ανάπτυξης αντέδρασε έντονα στις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον γιο του, ζητώντας να μην υπάρξει νέα σχετική αναφορά μέσα στην Ολομέλεια.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη στοχοποίηση οικογενειών «ναζιστική επιλογή» και υποστήριξε πως «ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά».

«Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν εδώ μέσα», ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα ξανααναφέρετε εδώ μέσα τον γιο μου. Δεν σας το επιτρέπω. Είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και θα πρέπει να μάθετε να σέβεστε τον θεσμό της οικογένειας και της Δημοκρατίας».

Ο υπουργός συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «τον ορισμό της αλαζονείας και του αριστεροφασισμού».

Η απάντηση Ανδρουλάκη για τον αγώνα του Παναθηναϊκού

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη συνεχίστηκε με αφορμή την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε κάνοντας αναφορά στον πατέρα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως ήταν ο πατέρας σας, Νίκος Κωνσταντόπουλος», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι πηγαίνει στο γήπεδο ως φίλαθλος και κάθεται στη θέση που έχει αγοράσει, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στις διπλανές θέσεις.

«Εγώ πήγα και πάω στο γήπεδο και κάθομαι σε μία θέση. Δεν ξέρω ποιος κάθεται δεξιά και ποιος πιο αριστερά, πιο πάνω ή πιο κάτω. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου, όποιος και να κάθεται δίπλα», ανέφερε.

Η αναφορά στο Αρκαλοχώρι

Νέα ένταση δημιουργήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν έκανε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αρκαλοχώρι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι έχει προσωπική σύνδεση με την περιοχή, καθώς διαθέτει σπίτι που υπέστη ζημιές από τον σεισμό.

«Στο Αρκαλοχώρι έχω σπίτι κατεστραμμένο από τον σεισμό», είπε, προσθέτοντας ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή περισσότερες από 50 φορές και έχει αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Η αντιπαράθεση για τα Τέμπη και τον Τριαντόπουλο

Η συζήτηση οδηγήθηκε στη συνέχεια στην υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα στο παραπεμπτικό βούλευμα που αφορά τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό, Χρήστο Χαρακόπουλο και Χρήστο Παπαγεωργίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή, όπως υποστήριξε, δεν έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή.

«Σήμερα παίρνετε τον λόγο για να αντιπολιτευτείτε υποτίθεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν λέτε τίποτα για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε υπενθυμίζοντας την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής.

«Εάν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ Ειδικό Δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο», είπε.

Κλείνοντας την αντιπαράθεση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του ασκεί τη δική του αντιπολιτευτική τακτική, λέγοντας: «Αυτήν την αντιπολίτευση κάνουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου».

Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με τη φράση: «Και τώρα, καληνύχτα σας».