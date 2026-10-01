Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 81χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στο Ρέθυμνο, την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε με ιδιαίτερη ένταση την περιοχή.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά, στη θέση «Καβαλάρης» της Τοπικής Κοινότητας Καρινών, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο 81χρονος είχε φύγει από το σπίτι του προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του, ακολουθώντας τη διαδρομή που έκανε καθημερινά, όμως δεν επέστρεψε. Η οικογένειά του ανησύχησε και ξεκίνησε να τον αναζητά, με τις έρευνες να δυσκολεύουν σημαντικά λόγω της νύχτας και της έντονης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης (1/10) για την εξαφάνιση του ηλικιωμένου. Στην επιχείρηση εντοπισμού συνέδραμαν πυροσβέστες στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone.

«Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον πήρε»

Συγγενής του 81χρονου, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος είχε ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή του και περίπου στις 18:00 είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ώρα δεν είχε ακόμη ξεκινήσει η έντονη βροχόπτωση. Η οικογένεια άρχισε να τον αναζητά όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι, ωστόσο η νύχτα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες έκαναν την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε τελικά κοντά στη διαδρομή που ακολουθούσε καθημερινά. Στο σημείο υπάρχει ένα μικρό ρυάκι, το οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έφερε η ισχυρή βροχή.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Γιώργος Λαγουδάκης, περιέγραψε στο Live News τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φαίνεται να έχασε τη ζωή του ο 81χρονος.

«Τον είχε πνίξει το ποτάμι. Ήταν με μπάζα, μέσα σε μπάζα. Πήγε να ταΐσει τα ζώα του, τα τάισε και γυρνώντας είχε πιάσει δυνατή βροχή. Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον πήρε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, τα παιδιά του ηλικιωμένου τον αναζητούσαν από τη 1 τα ξημερώματα, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Το πρωί ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε οργανωμένη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του 81χρονου νεκρού.

Η κακοκαιρία που έπληξε το Ρέθυμνο και την Κρήτη προκάλεσε έντονα φαινόμενα και μεγάλες ποσότητες νερού, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για προβλήματα και νέες ανάγκες επέμβασης.