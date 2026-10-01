Οι εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι με ελικόπτερα να προσγειώνονται σε παραλίες, κοντά σε λουόμενους, φέρνουν αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας τους, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση για τον εν λόγω κλάδο.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες και να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι πτήσεις και να χρησιμοποιούνται οι χώροι προσγείωσης.

Την αναμόρφωση του πλαισίου προαναγγέλλει ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), Χρήστος Τσίτουρας, περιγράφοντας μια προβληματική κατάσταση, με καταχρήσεις και περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών των διατάξεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη συγκροτηθεί επιτροπή που επεξεργάζεται τις αλλαγές για τα ελικόπτερα και τα ελικοδρόμια, με στόχο να παρουσιάσει σύντομα τα αποτελέσματα της δουλειάς της. Η παρέμβαση βρίσκεται, συνεπώς, στο στάδιο της προετοιμασίας.

Το ζήτημα επανήλθε με ένταση τον Αύγουστο, όταν ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς του νησιού.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για μπάνιο, ενώ οι εικόνες της προσγείωσης προκάλεσαν αντιδράσεις για τη χρήση της περιοχής ως χώρου εξυπηρέτησης ιδιωτικών μετακινήσεων. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τότε, προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπής για τη διερεύνηση του περιστατικού, αφού ο χειριστής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Είχαν προηγηθεί ανάλογες εικόνες από τη Μύκονο, με προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία όπου βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι. Παράλληλα, το θανατηφόρο δυστύχημα στη Σίφνο, με θύματα τον Έλληνα πιλότο και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, επανέφερε στο επίκεντρο και την ασφάλεια των μετακινήσεων με ελικόπτερο γενικότερα. Τα αίτια του συγκεκριμένου δυστυχήματος αποτελούν, πάντως, αντικείμενο ξεχωριστής διερεύνησης και δεν μπορούν να συνδεθούν αυθαίρετα με τις καταγγελίες για προσγειώσεις σε ακατάλληλους χώρους.

Στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα 19/2009, το οποίο αναθέτει στον χειριστή την ευθύνη να αξιολογήσει, ενώ βρίσκεται στον αέρα, την καταλληλότητα ενός πεδίου προσγείωσης. Αυτή η δυνατότητα συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις: πρέπει να εξετάζονται οι διαστάσεις και η αντοχή του χώρου, τα εμπόδια γύρω του, καθώς και ο κίνδυνος να εκτιναχθούν σκόνη, άμμος ή άλλα υλικά. Προβλέπεται επίσης προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών στο έδαφος, με αποστάσεις ασφαλείας κατά την προσέγγιση, την προσγείωση και την απογείωση.

Η ίδια η ΑΠΑ, σε οδηγία προς τους εκμεταλλευόμενους ελικόπτερα και τα πληρώματά τους, υπενθυμίζει ότι η χρήση τέτοιων πεδίων επιτρέπεται μόνο την ημέρα και υπόκειται σε περιορισμούς για προστατευόμενες περιοχές και αρχαιολογικές ζώνες. Απαιτούνται επίσης τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και συναίνεση του ιδιοκτήτη όταν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο. Η ευθύνη του πιλότου να κρίνει πού μπορεί να κατέβει το ελικόπτερο δεν συνιστά, επομένως, ανεπιφύλακτη άδεια προσγείωσης σε οποιοδήποτε σημείο τον εξυπηρετεί.

Η σχεδιαζόμενη αλλαγή επιδιώκει τώρα να κλείσει τα περιθώρια καταχρηστικής ερμηνείας των κανόνων, τα οποία επισημαίνει η διοίκηση της ΑΠΑ. Παράλληλα με τη νομοθετική προετοιμασία, ο κ. Τσίτουρας ανέφερε ότι έχουν ήδη αφαιρεθεί άδειες χειριστών και προανήγγειλε κυρώσεις σε εταιρείες. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων του εξωτερικού, έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες υπάγονται. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στις οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, μέσα από τη συνεργασία με την ΑΑΔΕ, καθώς η παρέμβαση αφορά και τους όρους ανταγωνισμού στην αγορά. Οι αναλυτικές διατάξεις της νέας ρύθμισης και ο χρόνος εφαρμογής τους μένει να παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του πλαισίου.