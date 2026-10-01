Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια (1/10, 21:30) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος βρίσκεται στη 12άδα.

Οι «ερυθρόλευκοι», κάτοχοι του τίτλου, μπήκαν στη φετινή διοργάνωση με εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια και πριν δύο μέρες (29/9) επικράτησαν και της Ζαλγκίρις στο Κάουνας κάνοντας το 2/2.

Τα εκτός έδρας παιχνίδια συνεχίζονται για τους πρωταθλητές Ευρώπης καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τη Βίρτους στη Μπολόνια και ο Μπαρτζώκας υπολογίζει ξανά στον Τζόσεφ που δεν αγωνίστηκε στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Αντιθέτως, παραμένει εκτός δράσης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Στη 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια είναι οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον.