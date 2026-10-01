Μια κηλίδα που καταγράφηκε σε δορυφορικές εικόνες κινητοποίησε τη σουηδική ακτοφυλακή στη Βαλτική Θάλασσα. Όταν, όμως, ξημέρωσε η Πέμπτη, δεν εντοπιζόταν πλέον ίχνος της ρύπανσης. Οι αρχές της Σουηδίας ερευνούν πιθανή διαρροή πετρελαίου, με την προέλευσή της να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοφυλακής, η κηλίδα εντοπίστηκε την Τετάρτη σε θαλάσσια οδό νοτιοανατολικά του Γκότλαντ. Αεροσκάφη και πλοία στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή, ενώ το περιστατικό αποτέλεσε αντικείμενο κυβερνητικής σύσκεψης το ίδιο βράδυ.

Η κηλίδα δεν εντοπίστηκε ξανά, η έρευνα συνεχίζεται

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι το πρωί της Πέμπτης δεν υπήρχε ορατό ίχνος της ρύπανσης, χωρίς να διευκρινίσει τι είχε μεσολαβήσει.

Παράλληλα, ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, στην οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος. Στις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προσδιορίζονται η έκταση της κηλίδας ή η ποσότητα πετρελαίου που ενδέχεται να διέρρευσε.

Βραδινή σύσκεψη στη Στοκχόλμη

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η κυβέρνηση συγκάλεσε σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία.

«Συγκαλέσαμε συνεδρίαση χθες βράδυ με τις αρχές και τα υπουργεία που είναι αρμόδια ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της κατάστασης», έγραψε.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά και λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Regeringen har under gårdagen fått information om att ett misstänkt oljeutsläpp ägt rum till havs sydost om Gotland.



Vi sammankallade därför igår kväll ett möte med berörda myndigheter och departement för att få bästa möjliga situationsuppfattning.



Myndighetsresurser från… — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) October 1, 2026

Το γεγονός ότι η κηλίδα δεν ήταν πλέον ορατή δεν απαντά στα ερωτήματα για την προέλευση και την έκταση της πιθανής διαρροής. Αυτά καλείται να αποσαφηνίσει η έρευνα, ώστε να εκτιμηθεί τι συνέβη στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και εάν προκύπτουν ευθύνες.