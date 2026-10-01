Η Εθνική Ελπίδων νίκησε εύκολα με 4-2 τη Λετονία και παρέμεινε στη 2η θέση του ομίλου της, με την πρόκριση στο Euro U21 -που θα διεξαχθεί το 2027- να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική.

Η Εθνική ομάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με στόχο να ανοίξει το σκορ από νωρίς και το κατάφερε, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Αλμύρας, μετά την ασίστ του Πνευμονίδη, έκανε το 1-0 και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Μια νίκη που έμοιαζε σίγουρη πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, καθώς στο 17′ ο Κωστούλας με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Γκούμα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ένα δεκάλεπτο μετά, στο 27′, η Λετονία στην πρώτη της προσπάθεια κατάφερε να μειώσει το σκορ με τον Πατρικίεβιτς (2-1) μετά τη σέντρα που έγινε και το διώξιμο του Μοναστηρλή που δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, η αντίδραση της Ελλάδας ήταν εξαιρετική όμως καθώς στο 37′ οι Αλμύρας και Πνευμονίδης συνεργάστηκαν όπως έπρεπε και ο πρώτος με πλασέ πέτυχε το δεύτερό του γκολ γράφοντας το 3-1.

Η Εθνική Ελπίδων συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο καθώς στο 53′ έκανε το 4-1 με κεφαλιά του Κωστούλα μετά τη σέντρα του Μπρέγκου και είχε ευκαιρίες για να μεγαλώσει το σκορ στη συνέχεια, δεν τις αξιοποίησε όμως και στο 92′ ο Λιζούνοβς διαμόρφωσε από κοντά το τελικό 4-2.

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας (62’ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας (46’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (79’ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (62’ Χατσίδης), Μύθου (79’ Θεοδοσουλάκης).

Λετονία (Γιάκουμπ Ντοβαλίλ): Παρφγιόνους, Τιχίνοβικς (46’ Κάνγκαρς), Κράγκλικς, Σεμέσκο, Λορμάνις, Μέλνις (79’ Ίβουλανς), Πατρικέγεβς, Τσέσνιεκς, Ανίσκο (68’ Κλαβίνσκις), Μέζαρκς (62’ Βέινμπεργκς), Πατίκα (62’ Λιζούνοβς).