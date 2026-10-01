Σε ηλικία 63 ετών πέθανε ο Κόνραντ Λαντ, γνωστός και ως Cronos των θρυλικών Venom.

Οι Venom σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, ανέφεραν:

«ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ — ΚΟΝΡΑΝΤ “CRONOS” ΛΑΝΤ

Με βαθιά θλίψη και σπαραγμένη καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι ο Κόνραντ “Cronos” Λαντ έφυγε από τη ζωή.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η φωνή, το μπάσο και το όραμα του Conrad αποτελούσαν τον πυρήνα των Venom.

Από τα πρώτα σκοτεινά σπινθήρια του “Welcome to Hell”, περνώντας από τα “Black Metal”, “At War With Satan”, “Possessed” και πέρα από αυτά, δημιούργησε κάτι που άλλαξε για πάντα τη heavy metal μουσική.

ΟΙ VENOM δεν ακολουθούσαν ποτέ τους κανόνες.

Χάραξαν τη δική τους πορεία.

Και ο Κόνραντ βρισκόταν εκεί, στο επίκεντρο όλων αυτών — αδιάλλακτος, ατρόμητος και μοναδικός.

Οι Legions υπήρξαν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι των VENOM. Σε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια, αγόρασαν τους δίσκους, ήρθαν στις συναυλίες, φόρεσαν τα μπλουζάκια, μοιράστηκαν τη μουσική και κράτησαν τη φλόγα αναμμένη — ο Cronos ήταν πάντα ευγνώμων για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας.

Ένα μήνυμα από τον Νέιθαν, τον γιο του Κόνραντ:

“Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Legions για την υποστήριξη που προσφέρατε στον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι σας εκτιμούσε πραγματικά όλους. Έδωσε την ψυχή του, και η μουσική του θα ζει για πάντα. Ο μύθος του Cronos δεν θα πεθάνει ποτέ”.

Η μουσική του δεν θα πεθάνει ποτέ.

Η φωνή του δεν θα σβήσει ποτέ.

Και η κληρονομιά των VENOM θα ζήσει για πάντα μέσα από τη μουσική που δημιούργησε και μέσα από τους Legions σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή αυτή τη φλόγα.

Ευχαριστούμε, Κόνραντ.

Ευχαριστούμε, Cronos.

Σε ευχαριστούμε για τη μουσική.

Σε ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις.

Εκφράζουμε την βαθύτατη αγάπη και τα συλλυπητήριά μας στον Nathan και την Hel, στους φίλους του και σε όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΟΝΡΑΝΤ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».

Ποιος ήταν ο Κόνραντ Λαντ

Ο Κόνραντ Λαντ που το όνομά του έγινε ταυτόσημο με τους Venom γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1963 στη Βρετανία.

Το πρώτο συγκρότημα του Λαντ ήταν οι Dwarfstar στα εφηβικά του χρόνια και στα 15 του έγινε μέλος των Guillotine, παίζοντας κιθάρα. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα γνώρισε τον Τζέφρι Νταν (Mantas) και το 1980, μετά την αποχώρηση του μπασίστα Άλαν Γουίνστον, ανέλαβε το μπάσο. Την επόμενη χρονιά, ο Κλάιβ Άρτσερ αποχώρησε, με τον Λαντ να αναλαμβάνει και δεύτερο ρόλο όντας και τραγουδιστής του συγκροτήματος, το οποίο πλέον είχε μετονομαστεί σε Venom.

Ο Λαντ αποχώρησε το 1988 με σκοπό να επιδιώξει προσωπική καριέρα. Σχημάτισε τους Cronos, κυκλοφορώντας δύο στούντιο δίσκους και συμμετείχε σε άλμπουμ των Enthroned, Cradle of Filth, Warpath, Massacre και Necrodeath. Επίσης, έκανε την παραγωγή σε άλμπουμ των Slutt, Tysondog και Warfare.

Το 1996, επέστρεψε στους Venom κυκλοφορώντας μαζί τους το άλμπουμ Cast in Stone. Αυτό ήταν το μοναδικό άλμπουμ της επανένωσης της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος, αφού ο ντράμερ Άντονι Μπρέι (Abaddon), αποχώρησε το 1999, δίνοντας την θέση στον αδελφό του Λαντ, Άντονι. Με αυτή την σύνθεση κυκλοφόρησαν το Resurrection το 2000, πριν ο Mantas αποχωρήσει για δεύτερη φορά.