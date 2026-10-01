Σε κύμα κινητοποιήσεων έχουν εξελιχθεί οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις πολυπληθείς τάξεις, τις προβληματικές σχολικές υποδομές και τις συνθήκες φοίτησης.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από την περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον επεκταθεί σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, μεταξύ άλλων στη Λιλ, τη Λυών, τη Μασσαλία, το Μπορντό και τη Ρεν. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητικές διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και εμπρησμούς.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των γαλλικών Αρχών, 625 άνθρωποι κρατήθηκαν την Τετάρτη (30/9) στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ενώ 83 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ έχει κάνει λόγο για 119 τραυματίες μεταξύ μαθητών και προσωπικού των σχολείων.

🇫🇷 A young migrant rioter set himself on fire while trying to throw a Molotov cocktail at Maximilien Perret High School in Alfortville, France. https://t.co/LxhBHpL3sS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Από τα σχολικά αιτήματα στα σοβαρά επεισόδια

Οι μαθητές ζητούν, μεταξύ άλλων, περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα και καλύτερες σχολικές υποδομές, ενώ διαμαρτύρονται για το αυξημένο φόρτο μαθημάτων, τα απαιτητικά ωράρια και τις συνθήκες μέσα στις αίθουσες.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει βίαιη τροπή. Στη Μασσαλία καταγράφηκαν πυρκαγιές σε σχολεία, ενώ σε ένα από τα περιστατικά πυρπολήθηκε πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει για να αντιμετωπίσει φωτιά σε σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, στη Νάντη αναφέρθηκε ακόμη μία πυρκαγιά σε σχολείο.

🇫🇷 François Mauriac High School in Bordeaux has been set on fire by young second- and third-generation migrant rioters https://t.co/IMQtQ2uRsS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λιλ και στη Λυών, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους και άλλα αντικείμενα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι γαλλικές Αρχές έχουν καταγγείλει επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί και επτά περιστατικά κατά τα οποία χρησιμοποιήθηκε υδροχλωρικό οξύ εναντίον δυνάμεων ασφαλείας.

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τον προϋπολογισμό

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί παράλληλα σε πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία, καθώς η ένταση αυξάνεται την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό για το 2027, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού των δημόσιων δαπανών.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France Insoumise – LFI). Πολιτικοί του κόμματος έχουν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κυβέρνηση και άλλους πολιτικούς χώρους.

🇫🇷 School fires and riots spread across all of France Young second- and third-generation migrant rioters are setting high schools on fire. In many of France’s cities, riots are being propped up by far-left pro-migrationist LFI officials, who are physically present at the scene. At least 202 people have been injured, of whom 119 are students and teachers. All 96 French departments have reported at least one school incident. The protests have now spread across the whole country. Videos and breaking updates on Telegram: https://t.co/cdipvCqQql — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο οποίος προέρχεται από την LFI και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, έχει υποστηρίξει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, καταδικάζει τα επεισόδια και ζητά να σταματήσουν οι επιθέσεις και οι καταστροφές.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει επίσης επικρίνει πολιτικούς της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη στάση τους απέναντι στις κινητοποιήσεις, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει παράλληλα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα γαλλικά σχολεία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τι ζητούν οι μαθητές

Στον πυρήνα των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την έλλειψη καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις σε σχολικούς πόρους και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Μαθητές έχουν περιγράψει προβλήματα με τις αίθουσες, τα ωράρια και την απουσία εκπαιδευτικών, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν εκφραστεί παράπονα ακόμη και για τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Rioters seize a fire truck in Marcelle and set it ablaze In Marcelle, young second- and third-generation migrants seized a fire truck that had come to put out their barricades, then destroyed it and set it on fire. https://t.co/K1qGeoTMVf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ που παρατίθενται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι δημόσιες δαπάνες της Γαλλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκαν σε απόλυτους όρους την περίοδο 2015-2022, ενώ το ποσοστό τους στον συνολικό προϋπολογισμό μειώθηκε ελαφρά.

Η κυβέρνηση έχει καταδικάσει τις βίαιες ενέργειες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπιστούν.