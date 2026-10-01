Τραγικό ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή Euroleague καθώς μετράει τρεις ήττες σε τρεις αγώνες μετά και το 102-98 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Μετά τις ήττες από Ντουμπάι και Αναντολού Εφές, οι Ισπανοί ήλπιζαν πως κόντρα στους Ισραηλινούς θα έπαιρναν την πρώτη τους φετινή νίκη, στο πρώτο ημίχρονο όμως ήταν εκτός τόπου και χρόνου, με συνέπεια να δεχθούν… 63 πόντους!

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν πίσω με 63-43, στην τρίτη περίοδο όμως έκανε εντυπωσιακή αντεπίθεση καθώς ήταν… άλλη ομάδα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με αποτέλεσμα όχι απλά να μειώσει αλλά και να προσπεράσει (74-75), πριν ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι.

Οι δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες (75-75) στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί οι Μπράιαντ και Μίτσιτς έκαναν τη διαφορά για τη Χάποελ, η οποία κατάφερε να ξεφύγει με 87-78 στο 35′ και με 92-81 στο 37, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 102-98.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98