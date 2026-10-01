Φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε από «άγνωστο βλήμα», όπως γνωστοποίησε αργά το βράδυ της Πέμπτης η UKMTO, η βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το πλήρωμα δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με την UKMTO, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών που υπέστη το πλοίο ή για το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί περιβαλλοντικές συνέπειες.